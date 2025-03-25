長榮輕奢飯店采寓開幕 拚首年住房率7成 明年起賺錢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-25 12:30

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長榮集團旗下長榮酒店推出全新輕奢飯店品牌《采．寓 halo house》，於今 (25) 日正式開幕，由於長榮本身就擁有知名度的優勢，采寓試營運期間主要來客數以國旅散客為主，周末住房率高達 7-8 成，平日住房率也有 5 成以上，預計第一年平均住房率可達 7 成、平均房價達 3000 元以上。

采寓與在地業主簽 20 年長約，力拚營運的第二年即開始賺錢，而下一個新據點尚未有明確計劃，還是要看市場狀況。

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采寓是長榮集團旗下第二個飯店品牌，也是集團長期發展旅館管顧事業的新里程碑，此次館內並未自營餐廳，而是透過導入知名咖啡文青品牌來供應早餐，以呼應年輕客群所需。

(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮集團旗下將以輕資產重管理的策略，來發展旅館的廣度，並未預設未來發展的規模。

目前長榮集團自有的長榮桂冠酒店有台北、基隆和台中據點，其中，台中量體最大，設有 354 間客房，另長榮桂冠管理礁溪、嘉義和台南據點；海外則有上海、巴黎和曼谷據點。

采寓總房間數為 130 間，距離台中國家歌劇院、台中大遠百均不到 5 分鐘的路程，外觀設計特殊的六角形玻璃帷幕，館內所有建築小細節則以圓弧造型設計收編，致敬國家歌劇院的特色，成為台中旅宿的新焦點。

而內裝上，采寓全館採用美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的「BVLGARI 寶格麗」以及以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道 TEAORY」，豪華客房更配置 Dyson 吹風機。