路透：OPEC+會議將於本周四召開 保持原定增產策略

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 01:00

‌



路透周二 (4/1) 援引石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 內部知情人士消息報導，OPEC + 八個成員國的石油部長將於本周四 (3 日) 進行線上會議，並可能批准自 5 月起再次增產。這將是該集團自 2022 年以來逐步解除減產措施中的第二次增產。

OPEC + 是一個由石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友組成的集團，主要包括沙特阿拉伯、俄羅斯等國家。根據計畫，八個成員國將從 5 月起每天增產 13.5 萬桶，這是該集團減產以來的第二次增產，意在逐步恢復 2022 年以來的減產措施。

‌



與此同時，OPEC + 也在向其他超過產量目標的國家施壓，要求這些國家短期內減少產量，以補償過度生產的部分。兩位知情人士透露，會議將討論是否對某些國家的產量進行額外削減，以彌補它們未達到配額的過量產油。

然而，另有兩位消息來源表示，該集團將繼續保持原計畫，並不會改變 5 月解除減產的安排。儘管如此，由於此問題的敏感性，所有消息來源均要求匿名。OPEC 方面並未立即回應置評請求。

自 2022 年以來，OPEC + 一直在進行每日減產 585 萬桶的措施，這相當於全球石油供應的約 5.7%。該集團通過一系列調整生產政策的措施來支持市場穩定。

此外，OPEC + 的一個部長級委員會原定於周六 (5 日) 召開，但根據一位消息人士透露，該會議也可能會在周四召開。