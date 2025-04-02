〈能源盤後〉市場權衡川普對等關稅影響 原油自5周高點回落

鉅亨網編譯許家華 2025-04-02 05:29

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美國總統川普將於周三宣布對等關稅，恐加劇全球貿易戰，交易者已做好準備，但因川普威脅對俄羅斯石油徵收二級關稅並攻擊伊朗，加劇了供應擔憂，限制了跌幅，因此原油期貨價格周二 (1 日) 小幅走低。

Brent 原油期貨下跌 28 美分或 0.37%，收每桶 74.49 美元。盤中高點超過每桶 75 美元。

美國西德州中質 (WTI) 原油期貨下跌 28 美分或 0.39%，收 71.20 美元。

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兩項基準原油期貨價格均自周一登上的 5 周高點回落。

白宮並未透露川普周三將實施的關稅規模和範圍等具體細節。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示，「現在剩下不到 24 小時，市場開始有些不安。我們可能會失去一些墨西哥、委內瑞拉和加拿大的石油供應，但需求下降的速度肯定有可能超過這些石油的供應。」

路透社 3 月針對 49 名經濟學家和分析師調查，其結果預測，今年油價將繼續承壓因為美國關稅以及印度和中國經濟放緩，同時 OPEC+ 將增加供應。

全球經濟成長放緩將削弱燃料需求，這可能會抵消川普威脅造成的供應減少。

SEB 分析師 Ole Hvalbye 表示：「雖然美國對伊朗、委內瑞拉和俄羅斯實施更嚴厲的制裁恐縮限全球供應，但美國的關稅可能會抑制全球能源需求並減緩經濟增長，進而削弱石油需求。因此，預測市場的明確方向仍相當具挑戰性。」

川普周日表示，如果俄羅斯阻止他結束俄烏戰爭，他將對俄羅斯石油買家徵收 25% 至 50% 的二級關稅。

對全球第二大石油出口國俄羅斯的石油買家徵收關稅，將擾亂全球石油供應，而俄羅斯最大客戶中國和印度將首當其衝。

另一方面，川普表示若伊朗不能與白宮就其核子計畫達成協議，他將對伊朗徵收類似的關稅，甚至發動轟炸。

在哈薩克與 OPEC + 因過剩產量陷入僵局之際，俄羅斯下令哈薩克主要石油出口碼頭關閉三個停泊處中的兩個，油價獲得一定支撐。

兩位業內消息人士透露，哈薩克將不得不開始削減石油產量。另一處消息來源指出，CPC 裏海石油管線 (Caspian Pipeline Consortium) 碼頭的修復工作將耗時一個多月。

市場將關注 4 月 5 日的 OPEC + 部長級委員會會議以審查政策。消息人士透露，OPEC + 預計 5 月也將比照 4 月把石油日產量提高 135,000 桶。

同時，接受路透社調查的五位分析師平均預計，上周 (3/28 止) 美國原油庫存減少約 210 萬桶。然而，美國石油學會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存大幅增加 600 萬桶。

另外，API 也公布上周汽油庫存減少約 160 萬桶，餾分油庫存（包括柴油和暖氣油在內的燃料類別）減少 11,000 桶。