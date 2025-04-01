盟友成頭號敵人！維珍創辦人布蘭森痛批川普：西方對美信任告终 歷史會記住這一刻

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-01 17:30

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英國億萬富翁、維珍集團創辦人布蘭森 (Richard Branson) 最新表示，歷史學家將會把當前這段地緣政治動蕩時期視為西方國家不再信任美國的時刻，並痛斥自川普重返白宮以來，美國從西方的和平維護者變成西方的頭號敵人。

自川普上任美國總統以來，歐洲的政策制定者一直處於慌亂狀態。川普敦促烏克蘭與俄羅斯達成和平協定，一度暫時撤回對烏克蘭的軍事支援。川普還討論讓美國退出北約，多年來一直抱怨歐洲成員國未能實現國防支出佔 GDP 2% 的目標。與此同時，丹麥正努力阻止川普買下格陵蘭島的新企圖。

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此後，歐盟聯合起來承諾提供超過 8000 億美元的國防開支，德國最近也批准一項 1.3 兆美元的基礎設施和國防支出計畫，將部分取消嚴格的債務煞車來資助自身軍費。

布蘭森在 LinkedIn 上一篇談到美國於二戰跟冷戰中角色的貼文中表示，他對目前美國與歐洲在言論上分裂的局勢感到難以置信，並強調川普將烏克蘭總統澤倫斯基稱為「獨裁者」是一種特別有爭議的行為。

對美國新政府進行猛烈批評。

布蘭森表示，很難想像出「如此規模和重要性立場轉變」的先例。

他還寫道：「想像一下羅斯福總統在二戰中途改變主意，稱邱吉爾是獨裁者，然後試圖和希特勒交朋友。然而，這就是歐洲強國現在面臨的處境，它們的主要軍事盟友突然倒戈。歷史學家回顧全球政治這一時代時，會認為這是西方國家不再信任美國的時刻。看到這個偉大國家辜負盟友，令人感到沮喪，不僅因為這是數十年來對全球穩定最大的威脅，還因為這最終會給美國、美國的聲譽及其在世界積極推進其利益的能力造成無法挽回的損害。」

布蘭森還提到 1993 年簽署的《布達佩斯備忘錄》，該備忘錄規定烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克放棄核武器，以換取未來免受俄國的威脅。

布蘭森暗示，這份備忘錄恐使美國面臨放棄對烏克蘭安全承擔義務的風險。