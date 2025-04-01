美國二手車價恐再度飆升？關稅政策與供應短缺成關鍵

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-01 17:20

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近期，市場再次聚焦於美國二手車價格波動，此前，因新冠疫情導致新車生產受阻，推升了二手車價格，而後隨著供應鏈的恢復，價格趨於穩定。然而，二手車價並未回落至疫情前的水準。

美國政府擬議對境外組裝汽車課徵 25% 的新關稅，此舉預計將直接導致新車價格上漲。摩根大通認為，若關稅完全轉嫁給消費者，新車價格的漲幅可能達到 10% 甚至更高。

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面對新車價格的上揚，部分消費者可能轉而購買二手車，經濟學家稱此現象為「替代效應」。市場似乎也預期關稅將有利於二手車供應商，CarMax 和 Carvana 等二手車經銷商的股價已出現小幅上漲，而租車公司 Hertz 的股價更大幅飆升。

雪上加霜的是，目前二手車市場的供應仍然偏緊。考克斯汽車諮詢公司的資深經濟與產業洞察總監 Jeremy Robb 指出，目前二手車市場的「天數供應量」(指以目前的銷售速度消化現有庫存所需的天數) 僅為 39 天，相較於長期平均水準而言相當吃緊，更是 2021 年以來最緊張的時刻。

美國二手車價格波動 (來源: Zero Hedge)

Edmunds 汽車研究網站的洞察總監 Ivan Drury 也表示，無論新車或二手車，每一輛庫存車輛的價值都比幾天前更高，因為經銷商預期供應將會受到限制。

二手車供應緊張的原因，一部分可追溯至 3 年前新車銷量的下滑以及租賃車輛數量的減少。通常，3 年租約到期後，這些車輛會流入二手車市場，但 3 年前的市場放緩直接影響了當前的二手車庫存。

一旦新車價格因關稅而上漲，二手車價格也預計將隨之攀升。汽車購物網站 CarGurus 的經濟與市場情報總監 Kevin Roberts 指出，原本考慮購買新車的消費者，若覺得價格過高，可能會轉向二手車市場，進一步推高二手車的需求與價格。CarGurus 的數據顯示，二手車的平均價格在經歷數月下跌後，近一個月已略有回升。