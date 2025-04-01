業績炸裂！陸五大險企去年淨利暴增77.7% 國壽首破千億 新華狂飆201%亮瞎市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-01 09:50

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中國 A 股五家上市保險公司中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險周一 (3 月 31 日) 悉數完成 2024 年業績披露，合計實現歸母凈利人民幣 3475.71 億元，年增率 77.7%，其中中國人壽、中國太保、新華保險凈利均創歷史新高。中國人壽以 1069.35 億元凈利首次跨越千億門檻，新華保險則以 201.07% 的增速領跑行業。

中國人壽副總裁劉暉說：「2024 年的投資業績的確比 2023 年同比提升 3 個百分點，創下近年來新高，在權益市場低迷的時候也能夠堅定地入市，僅在 2024 年全年凈加倉超過 1000 億元，權益投資收益取得了很好的增長。」

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中國太保董事長傅帆表示，該公司正式啟動了大康養、AI + 以及國際化三大戰略，持續提升核心競爭力。

中國人保董事長丁向群則說，去年平均每天理賠近 50 萬件，平均每天賠付支出 12.3 億元，要鞏固發揮中國人保的行業「頭雁」作用。

業績高速成長主要得益於資本市場回暖帶動的投資收益提升。年報顯示，上述五家險企全年總投資收益率均超 5%。業內人士表示，新會計準則下金融資產公允價值波動直接計入當期損益，放大權益市場表現對損益表的影響。

在業績亮眼的情況下，市場對於如何分紅也十分關注。數據顯示，疊加此前的中期分紅，2024 年上述 5 家保險公司合計分紅 907.89 億元，年增率 20.21%。

新華保險董事長楊玉成表示，打算向全體股東派發 2024 年末期現金股利每股 1.99 元，全年合計擬派發現金股利人民幣 78.9 億元，比去年派息金額增加近兩倍。

面對後市，多家保險業者表示，將繼續加碼權益市場投資，同時為應對低利率環境下的利差損風險，正在大力推動浮動收益型產品發展。

中國人壽總裁利明光說：「截至目前，公司業務形態進一步豐富，浮動收益型產品和業務佔比快速提升，轉型成功。」

當談到市場利率下行帶來的挑戰，新華保險總裁龔興峰指出，將加大浮動型、收益型產品供給，重點加大分紅型產品的轉型，不斷推出新的分紅型產品。