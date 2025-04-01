鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.61元，其中最高估值0.91元，最低估值0.42元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.11
|1.3
|最低值
|0.42(0.42)
|0.63
|0.9
|平均值
|0.64(0.65)
|0.79
|1.03
|中位數
|0.61(0.64)
|0.74
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.63億
|22.07億
|25.59億
|26.54億
|最低值
|16.32億
|17.76億
|19.78億
|20.99億
|平均值
|17.74億
|19.54億
|21.77億
|23.76億
|中位數
|17.71億
|19.49億
|21.45億
|23.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|-1.68
|營業收入
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
|18.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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