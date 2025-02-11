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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村WYNN-US的目標價調降至111.5元，幅度約3.04%

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對永利度假村(WYNN-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至111.5元，調降幅度3.04%。其中最高估值135元，最低估值86元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予永利度假村評價：積極樂觀18位、保持中立3位、保守悲觀0位。

永利度假村今(11日)收盤價為78.97元。近5日股價下跌3.04%，標普指數上漲1.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WYNN市場預估目標價

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