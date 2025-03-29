鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至5.88元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-29 06:17
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由6元下修至5.88元，其中最高估值8元，最低估值3.78元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8(8)
|9.62
|10.84
|最低值
|3.78(3.78)
|5.34
|7.75
|平均值
|5.85(5.87)
|8
|9.71
|中位數
|5.88(6)
|8.05
|10.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|137.86億
|144.92億
|153.46億
|最低值
|109.08億
|122.28億
|128.71億
|平均值
|124.14億
|132.63億
|139.62億
|中位數
|124.45億
|132.23億
|139.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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