川普關稅戰開地圖砲 日股早盤崩逾1500點、金價再創高

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 13:06

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川普的關稅政策與地緣局勢持續擾動全球金融市場，引發全球資金的避險情緒升溫，日經 225 指數 (NKY) 數周一 (31 日) 早盤一度暴跌超 1500 點，盤中最大跌幅超過 4%；韓國綜合指數一度大跌近 3%；MSCI 亞太指數跌逾 1%。

美國總統川普 30 日表示，4 月 2 日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的 10 到 15 個國家。華爾街日報稍早報導，川普上述關稅構想將如何落實仍不明朗，但他的顧問考慮實施全球關稅稅率最高達 20%。，川普上述關稅構想將如何落實仍不明朗，但他的顧問考慮實施全球關稅稅率最高達 20%。

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不僅日韓股市重挫，歐美股指期貨亦全線走低。那斯達克 100 指數期貨大跌 1.25%，道瓊指數期貨跌 0.47%，標普 500 指數期貨跌 0.74%；歐洲斯托克 50 指數期貨下跌 0.8%，德國 DAX 指數下跌 0.8%。

避險情緒升溫，帶動黃金再度走高。週一上午，現貨黃金維持多頭市場走勢，週一突破每盎司 3100 美元，再次刷新歷史新高，日內漲幅為 0.5%，距離突破 3000 美元僅過去半個月，今年迄今已累漲近 18%。

川普關稅政策的不確定性成了眼下華爾街的頭號風險，機構紛紛發出警報。

根據 BCA Research 首席美國股票策略師 Irene Tunkel 的觀察，已經賺了很多錢的投資者現在不想再冒任何風險，所以過去一年裡所有的問題一起浮出水面了。這些問題幾個月前就已經顯現，現在與經濟環境擔憂交織在一起，人們更強烈地感覺到市場跑得太快、太遠了。

高盛提醒投資，應該為 4 月 2 日的「負面意外」做好準備。即便美國在「對等關稅」上採取更溫和的做法，也會產生廣泛且重大的影響。美國財政部長曾表示，大約 15% 的國家可能面臨額外關稅，幾乎涵蓋了所有的美國貿易。

在川普政策的影響下，華爾街擔心未來美股還有進一步下跌空間。美國銀行警告，美國今年經濟可能陷入衰退，美股恐出現兩位數的回檔，如果失業率上升且經濟陷入低迷，標普 500 指數可能跌至 5000 點。

研究機構 Cestrian Capital Research 執行長 Alex King 表示，表面上看目前美股只是回調，但問題是所有美國股指均已跌破 200 日移動均線，光是這一點就可能成為程序化投資者的簡單避險訊號。