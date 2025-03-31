中國首發特別國債 為四大國銀注資人民幣5000億元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 10:31

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中國四大國有銀行齊發公告，將向特定對象發行 A 股股票預案，募資規模達 5200 億元 (人民幣，下同)，該資金用於補充核心一級資本，顯示先前中國政府工作報告提出的擬發行特別國債 5,000 億元支持國有大型商業銀行補充資本的計畫正逐步落實。

公告顯示，建設銀行擬募集資金總額不超過 1,050 億元、中國銀行擬募集資金規模不超過 1,650 億元、交通銀行擬募集資金規模不超過 1,200 億元、郵儲銀行擬募集資金規模為 1,300 億元，總計 5,200 億元規模，其中財政部擬認購 5,000 億元。

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四家銀行均表示，扣除相關發行費用後募集資金將全用於補充銀行的核心一級資本。並強調，財政部出資補充大行資本，是國家支持國有大行穩健經營發展的重要舉措，體現出對國有大行的堅定信心及大力支持。

業內人士認為，此輪資本補充屬於「未雨綢繆」的前瞻性安排，有助於四家大行夯實資本基礎，優化資本結構，提升穩健經營能力和風險抵禦能力，更好發揮服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石作用。

去年 9 月以來，中國金監總局和財政部多次表示，將發行特別國債支持國有銀行補充核心一級資本，以提升銀行抵禦風險和信貸投放能力，助力實體經濟發展。

今年在工作報告明確指出，擬發行特別國債 5,000 億元，支持國有大型商業銀行補充資本。從最新公布的補充資本方案，也是延續去年以來的政策，按照「統籌推進、一行一策」的方向，鞏固和提升金融機構經營發展的能力。

中國國有大行目前經營整體穩健，資產品質穩定，撥備計提充足，核心一級資本均高於監管最低要求的 5%。截至 2024 年末，中行、建行、交行、郵儲銀行的核心一級資本適足率分別為 12.2%、14.48%、10.24%、9.56%。