李嘉誠要賣巴拿馬港口 中國說了：依法進行交易審查

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-28 21:20

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距離香港首富李嘉誠旗下長江和記集團與美國貝萊德集團牽頭的財團簽署兩座巴拿馬港口股權交易的截止日期，僅剩一周時間，據《大公文匯網》周五（28 日）報導，中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人表示，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

另據港媒《星島頭條》周五報導，接近長和高層消息人士透露，長和下周不會簽訂任何出售巴拿馬港口的協議。

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知情人士只說：「大家明白（知道的）！」

一位接近長和的消息人士也對香港《南華早報》表示：「下周不會正式簽署有關兩座巴拿馬港口的協議。」

《南華早報》指出，4 月 2 日不是「真正最後期限」，只是一個可以簽署協議的「最早日期」。

消息人士周三透露，港府在 3 月 4 日意外得知長和集團將向美方出售其所有海外港口業務後，立即與該公司聯繫。一位港府消息人士表示：「雙方此後一直保持聯繫，試圖找到一個合理解決辦法。」

香港特區行政長官李家超 18 日稱，社會對該事件的關切值得重視，港府已經要求外國政府為香港企業提供公平營商環境，反對使用脅迫手段。李家超表示，任何交易都必須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。

香港《大公報》已經三次刊發評論，批評長和集團這筆交易將會損害國家利益。

美國總統川普則對這筆交易大加讚揚，稱「美國正在奪回巴拿馬運河」。

法律和政治界分析人士表示，長和集團陷入兩難，在當前國際局勢大背景下，無論選擇退出交易還是繼續推進交易，都無法全身而退。

一位專門從事商業交易的律師表示，常見買賣協議通常會包含違約條款，以明確違約方的責任和義務以及非違約方的補救措施。這或許為以合理方式終止交易提供了一些可供協商和操作的空間。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，如果長和集團繼續推進交易，北京肯定不滿，目前還無法確認中方會採取何種措施。