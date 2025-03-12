〈全支付插旗韓國〉國內兩大電支在韓國強碰？全聯總座這樣回應

鉅亨網記者王莞甯 韓國首爾 2025-03-12 15:00

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全聯旗下全支付今 (12) 日正式宣布插旗韓國電支版圖，對於主要競爭對手 LINE Pay 近日也攜手韓國樂天超市開通支付據點，全聯總經理蔡篤昌回應，在各行各業全聯都想做第一，做電支當然也是，全支付總經理游游金榮則說明，LINE Pay 是與品牌一家一家開放，但全支付一口氣開通 190 萬家據點，是台灣任何第三方支付都無法達到的事情。

蔡篤昌說明，全聯董事長林敏雄在做各行各業都努力要做台灣第一，同樣道理一旦做電支也想做到第一，期待、也走自己的路，沒有把誰當假想敵。

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游金榮進一步解釋，LINE Pay 是和品牌一家一家談開放，全支付則是一口氣開通 190 萬家合作據點，且合作的 Zero pay 也有與樂天集團合作的通路。

不僅如此，全支付持續放眼國際，游金榮透露「在很多國家都有洽談中」，但每個國家都有不一樣的政經狀況，希望先以國人熱門旅遊國家為主，例如泰國、越南。

全支付在海外首發市場日本取得相當大的成功經驗，據數據顯示，全支付赴日本消費的用戶中有 40% 是第一次使用全支付，旅程中養成消費習慣回國後，持續使用的比例高達 80%，而跨境支付的使用者中又以 21-40 歲的用戶為最主要的消費族群，約占 62%，顯示跨境服務更能吸引年輕人使用，且消費者因需求而養成的使用習慣，帶來高留存率。

游金榮表示，布局海外支付市場在策略發展上的目的及效益除交易額的成長外，還有許多附加的價值，例如，新註冊會員數的提升、品牌知名度的擴展，隨著韓國成為國人出國觀光造訪人次第三高的國家，且連續三年成長高於日本，相當看好後續國人赴韓的消費潛力。