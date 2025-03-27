下周三起對進口汽車徵25%關稅！川普：馬斯克未提供建議 對特斯拉影響可能是「中性」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-27 08:40

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美國總統川普周三 (26 日) 宣佈對所有非美國製造汽車徵收 25% 關稅後表示，他的主要顧問、特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克未介入此事，因為他可能會有利益衝突。川普還說，馬斯克從未「在生意上向我求過任何幫助」。

馬斯克是特朗普的高級顧問，早些時候曾捐贈 2.9 億美元説明特朗普重返白宮。 雖然馬斯克仍然掌管著他的公司，包括 SpaceX 和特斯拉，但他還領導著政府效率部 (DOGE)，該部門旨在削減聯邦政府開支和人員，並整合或取消各種聯邦機構和服務。

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本月稍早，川普把白宮南草坪變成特斯拉一個臨時的汽車展場，此前也曾在 Truth Social 發文宣布將購買一輛特斯拉，以表達對馬斯克和特斯拉的支持。

當被問及新關稅是否會對馬斯克的汽車業務特斯拉有利時，川普則表示，它們可能是「完全中性的，也可能是好的」。

川普指出，特斯拉在德州奧斯丁和加州弗里蒙特有汽車工廠，並認為「任何在美國有工廠的人，這對他們來說都是好事」。

特斯拉最近在寫給美國貿易代表的信中寫道：「即便在國內積極實現供應鏈本土化」，「某些零組件也很難或不可能在美國國內採購。」特斯拉也敦促美國貿易代表署 (USTR) 考慮為解決不公平貿易行為而採取某些擬議中行動對下游的影響。

特斯拉和其他汽車製造商通常從墨西哥、加拿大和中國的外國供應商購買頭燈、汽車玻璃、煞車、車身面板、懸吊零件以及用於各種汽車電氣系統的印刷電路板。

馬斯克和特斯拉未立即回應 25% 的新關稅將如何影響其業務發表評論的請求。

特斯拉正面臨激烈競爭，銷售純電動車的廠商越來越多，但該公司在純電動車領域最強大的競爭對手比亞迪從未獲准在美國銷售。