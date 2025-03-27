川普加徵汽車關稅 日相石破茂暗示將採取反制手段

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-27 09:42

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川普宣布加徵 25% 的進口汽車關稅，對此，日本首相石破茂週四 (27 日) 在國會表示，必須考慮適當的應對措施，所有選項都在考慮之中，暗示可能採取反制措施。

石破茂重申，日本政府正在「強烈」要求日本汽車獲得關稅豁免。他表示日本正在對美國進行大量投資，也創造了就業機會，並強調「我必須明確表示，我不認為所有國家都應該是一樣的，我以前就說過這一點。」

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川普宣布輸美汽車徵收 25% 關稅，於 4 月 2 日生效。不僅適用全車，對於發動機、變速箱、動力和電氣元件等關鍵零組件也都要被課稅。

亞洲車廠一片愁容，豐田汽車早盤下挫 4%，超過一半收入來自北美的本田下跌 3.1%，日產下跌 3.5%，馬自達下跌超過 5%。汽車製造商是東證指數中表現最差的股票。

南韓現代汽車（Hyundai）在首爾股市早盤也一度挫跌 3.2%，起亞跌 2.7%。