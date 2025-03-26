WSJ：川普政府擬凍結計劃生育補助 影響數千萬美元資金

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 02:40

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周二 (25 日) 援引知情人士消息報導，川普政府計劃凍結數千萬美元的聯邦家庭計劃補助款，並調查是否這些資金被用於「多樣性、公平與包容」(DEI) 相關的活動。受到影響的機構包括「計劃生育協會」(Planned Parenthood) 等團體，這些團體原本今年將獲得約 1.2 億美元的資金。

據了解，這項凍結可能會在本周公開，並將暫停本應用於美國境內的懷孕檢測、避孕提供、性病治療以及不孕症評估和輔導等服務的資金。美國衛生及公共服務部 (HHS) 發言人表示，該部門正在審查資金接受者，確保他們遵守總統川普的行政命令。

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「計劃生育協會」總裁兼執行長 Alexis McGill Johnson 強烈反對此舉，他說：「川普 - 范斯 - 馬斯克政府希望以任何必要手段關閉計畫生育健康中心，並通過切斷美國民眾對避孕、癌症篩查、性病測試和治療等服務的訪問來實現這一目標。」

根據美國衛生及公共服務部關網資訊，這筆 1.2 億美元的資金大約占當年度 Title X 計畫可用資金的一半。美國唯一由聯邦資助的全國性計劃生育項目「Title X」計劃為大約 4,000 家診所提供資金，並且每年幫助約四百萬人提供免費或折扣的計畫生育服務。計畫生育在十多個州的診所原本預估今年獲得約 2,000 萬美元的家庭計劃補助。

在這筆資金凍結期間，美國衛生及公共服務部打算檢查這些資金是否被用於多樣性、公平與包容相關的活動。據了解，川普在上任的第一天便頒布行政命令，要求政府各部門刪除涉及多樣性、公平與包容的相關努力。

美國衛生及公共服務部有可能最終決定完全撤回這些補助款，或將這些資金重新分配給其他機構。

這一凍結措施部分實現保守派長期以來削減計劃生育資金的目標，因為計劃生育提供墮胎服務並主張墮胎權。在 2019 年，川普政府首次嘗試禁止那些轉介患者墮胎的機構獲得家庭計畫補助款，但拜登政府後來撤回了這一規定。