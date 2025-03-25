摩根大通警告：標普500指數的反彈可能難以持久
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-25 14:10
近期標普 500 指數出現一波反彈，然而，摩根大通的分析師警告，這波漲勢可能無法持續，因為動能股的拋售潮仍有進一步發展的空間，且政策不確定性持續對市場造成壓力。
摩根大通認為，長線動能因子經歷了 40 年來最快速的逆轉之一，僅僅三周就抹去了過去兩年的漲幅。這波拋售潮主要集中在大型股身上，導致標普 500 指數的市值蒸發了 5.8 兆美元，其中 40% 的跌幅歸因於表現最佳的動能股的急劇拋售。
分析師指出，過去兩年受到長期高利率預期、美國例外主義與人工智慧等因素支持，造成極端的資金集中和狹隘科技股的領漲局面。然而，由於對經濟成長放緩、美國政策不確定性增加以及近期人工智慧領域發展的擔憂，這些敘事都面臨壓力。
摩根大通指出，動能股正從優質成長股 (Quality Growth) 轉向低波動性 (Low Volatility) 股票，例如公用事業、保險和金融服務類股，這些類股的估值已達到歷史新高。分析師補充說，動能因子的拋售潮已見到資金從擁擠的優質成長股，輪動至較安全的低波動性股票。
儘管如此，分析師告誡不要預期資金會廣泛輪動至價值股，他們表示，「美國的商業周期近期並未經歷周期內的調整，且聯準會也沒有暗示將迅速放鬆貨幣政策」。
雖然短期內動能股崩盤最糟糕的時期可能已經過去，但摩根大通警告，如果市場正經歷結構性轉變，例如從較長時間維持高利率轉向經濟放緩，那麼這波拋售潮可能只完成三分之一。這暗示著投資人應保持警惕，因應未來市場可能面臨的進一步動盪。
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