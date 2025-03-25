高盛：高科技製造業年貢獻中國GDP1.1% 人工智慧有望撐起下一階段成長

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-25 11:30

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高盛集團 (GS-US) 近日出具最新一篇名為《高科技製造業是否已成為中國下一個成長引擎？ 》的研究報告指出，過去十年中國高科技製造業以年均 1.1 個百分點的實質 GDP 貢獻率，成為經濟成長的核心支柱，在傳統產業疲軟、房市持續低迷背景下，這一領域的崛起不僅彰顯中國經濟的韌性，也預示產業升級的戰略性轉折。

報告指出，中國高科技製造業在 2019 年至 2024 年對實質 GDP 的年均貢獻率達 1.1%，2021 年疫情期間更突破 2%。這一增速顯著高於同期房地產和基礎建設投資的低迷表現，而製造業固定資產投資 (FAI) 與工業生產指數 (IP) 則逆勢上揚，展現更強的抗風險能力。以今年前兩月為例，航空航太器及設備製造業投資年增 27.1%，電腦及辦公設備製造業投資成長 31.6%。

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高盛也透過情境分析預測，高科技製造業在 2025 年至 2029 年對中國 GDP 年均貢獻率將維持在 1.0 個百分點，超過傳統製造業。在政策支持強化，半導體、AI、生物醫藥等領域達到核心技術突破及出口需求持續成長的樂觀情境下，貢獻率有望達到 1.4 個百分點，但在技術封鎖加劇與全球需求萎縮的悲觀情境下，貢獻率恐降至 0.6 個百分點。

新冠疫情加速全球供應鏈重組，中國憑藉完整的工業體系、高效率的生產能力和成本優勢，鞏固了「世界工廠」地位。高科技製造品出口成長率從 2014 年至 2019 年的年均 2% 躍升至 2019-2024 年的 8%，工業機器人、半導體、精密工具機等高階產品產量激增。2019 年至 2024 年，中國工業機器人產量翻倍，工具機產量增加 50%，國產替代進程加速。

高盛認為，政策、需求與技術的協同是三大核心驅動力。

中國政府近年將高科技製造業列為戰略重點，前年在全國兩會更明確提出「新質生產力」概念，強調科技創新與產業升級。中央科技委員會成立、「全國創投引導基金」設立，以及地方政府對「兩重」「兩新」計畫的資金傾斜，皆為產業注入強心劑。

上述政策紅利也直接反映在投資數據上，今年前兩月高科技產業投資年增 9.7%，成長速度超整體投資 5.6 個百分點，其中資訊服務業投資成長 66.4%，電子商務服務業成長 31.9%，顯示資本對新興領域的強烈信心。

其次，在全球產業鏈分散化趨勢下，中國製造業的穩定性成為核心競爭力。東南亞國家雖試圖承接中低端產能，但在高端製造領域仍依賴中國技術，例如越南的電子產品組裝線仍需從中國進口核心零件，印度製藥業依賴中國原料藥供應。

此外，AI 也成為中國製造業升級的新引擎。國產 AI 大模型的崛起，正在重塑製造業生態。智慧製造系統透過自動化與數據分析提升生產效率，減少人力依賴，AI 優化供應鏈管理，降低庫存成本，生成式 AI 則助力產品研發創新。

高盛預測，到 2030 年，中國 AI 普及率將突破 30%，技術滲透率接近已開發經濟體水準。

然而，外在依賴與內在挑戰則是潛在風險。儘管國產替代加速，中國高科技製造業的附加價值乘數僅 0.68，遠低於服務業的 0.92。核心零件如高階晶片、光刻機以及關鍵軟體如 EDA 仍依賴進口。以半導體產業為例，美國對中技術出口管制導致中芯國際等企業面臨設備採購延遲，研發週期延長。

國內房市持續調整也對中國經濟形成拖累。高盛預估，自 2022 年以來，房地產年均拖累 GDP 成長 1.7 個百分點，今年過後的影響力將減弱至 1 到 1.2 個百分點。儘管高科技製造業年均貢獻約 1 個百分點，但仍難以完全彌補房地產留下的缺口，經濟成長需依賴消費、服務業等多元動能。

另外，中美科技摩擦升級恐加劇技術封鎖。若美國進一步限制 AI 晶片、量子運算等領域的合作，中國企業的技術突破成本將會顯著上升。此外，國內部分產業如新能源汽車與光電均出現產能過剩跡象，必須警惕低效率競爭對產業升級的干擾。