宇樹科技G1機器人「鯉魚打挺」驚艷全球！中國智造硬剛美波士頓動力 機器人競賽白熱化

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-24 17:10

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全球機器人技術正以前所未有的速度進步，中國宇樹科技更以自身卓越的技術實力和創新精神，再次引領機器人技術的新潮流。根據近日發布的影片，宇樹最新研發機器人 G1 展示全球首次實現的「鯉魚打挺」動作，這一突破性的成就不僅震驚科技界，也引發社會各界的廣泛關注和熱烈討論。

影片中，G1 機器人穩穩地站立在地面上，然後迅速下蹲、收腹、彈起，整個動作流暢自然，彷彿一位經驗豐富的武術高手在進行表演。這動作的成功完成，充分展現了 G1 機器人在運動控制與平衡能力上的卓越表現。

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除「鯉魚打挺」之外，G1 機器人還在影片中展示其他一系列令人驚嘆的動作。它輕鬆完成了掃堂腿和太極拳等中國功夫的經典動作，每個動作都精準到位，充滿了力量和美感。這些動作的展示不僅展現了 G1 機器人的靈活性和協調性，也體現其在 AI 和機器學習領域的深厚積累。

值得一提的是，G1 機器人在面對外界干擾時所展現的穩定性與恢復能力。在影片中，G1 機器人被施加了一記飛踹，但它迅速調整姿態，重新找回平衡。這一表現不僅證明 G1 在應對突發情況時的出色表現，也展示其在實際應用中的潛在價值。

與此同時，美國波士頓動力公司近期也發布一段新影片，影片中的 Atlas 機器人展示田徑運動員起跑、側手翻和托馬斯全旋等一系列高難度動作。這些動作的完成不僅展現了 Atlas 機器人在運動能力方面的強大實力，也反映了波士頓動力在機器人技術領域的持續創新。

有趣的是，宇樹科技和波士頓動力在同一天發布影片，這一巧合引發業界廣泛關注和熱烈討論。有人認為，這是兩家公司在機器人技術領域的正面交鋒，也展現當前機器人技術的快速發展態勢。

除了在動作展示方面的競爭，宇樹科技和波士頓動力在探索機器人技術的實際應用方面取得顯著進展。

波士頓動力與全球最大的廣告公司 WPP、輝達和佳能合作，探索機器人輔助電影拍攝和虛擬廣告製作的可能性。這項合作不僅展現波士頓動力在機器人技術領域的實力，也為其未來的商業化應用開闢新的道路。

宇樹科技則專注於消費級和行業級高性能通用足式 / 人形機器人及靈巧機械臂的研發、生產和銷售，產品包括消費級機器狗、產業級機器狗、機械手臂及通用人形機器人等。這些產品不僅在技術上具有領先優勢，且能滿足不同客戶需求和應用情境。

值得一提的是，宇樹科技在演算法升級方面取得了顯著進展，該公司最新發布的舞蹈動作影片展示了演算法升級後的能力，可以實現任意舞蹈的模仿和學習。這項突破不僅展示宇樹科技在 AI 領域的深厚積累，也為機器人技術的應用拓展新的方向。

宇樹科技創辦人王興興曾公開表示，人形機器人技術將在今年底迎來突破性進展。他預測，隨著深度學習技術的成熟，機器人將能夠有效地掌握複雜動作，並在服務業和工業場景中實現分階段落地。這項預測不僅展現宇樹科技對未來機器人技術發展的信心，也為整個產業指明了發展方向。

除宇樹和波士頓動力外，其他企業也在加速佈局機器人領域。海爾智家旗下的海爾家庭機器人與星動紀元簽署策略合作協議，共同推出適用於智慧家庭場景的服務機器人。豐立智能與星動紀元建立了深度合作關係，共同開發多款人形機器人並取得一定成果。精

此外，精鍛科技擬與天津愛碼信共同設立合資公司，專注於機器人關節及控制馬達驅動系統等核心零件的研發與製造。祥鑫科技分別與三度智慧、武迪電子簽訂策略合作協議，重點支援人形機器人關鍵技術和新能源汽車關鍵零件的研發與應用。