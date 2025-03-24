輝達夥伴CoreWeave啟動IPO 挑戰今年全球最大科技業上市案

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 11:41

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輝達 (NVDA-US) 投資支持的 AI 資料中心服務商 CoreWeave 在美國啟動 IPO 程序，目標估值 320 億美元，預計籌資高達 27 億美元，可望成為今年規模最大的科技業上市案，也是市場觀察 AI 資料中心需求重要指標。

CoreWeave 預計在那斯達克交易所上市，股票代號「CRWV」，最快在本周展開投資說明會，計畫以每股 47 至 55 美元的區間發售 4,900 萬股。

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備受關注的是，輝達達不僅是 CoreWeave 的重要合作夥伴，也是其重要的股東之一。根據最新上市公開說明書，輝達持有 CoreWeave A 類普通股 5.96% 股權。CoreWeave 預計，IPO 後輝達持股比率將降為 5.05%。

CoreWeave 成立於 2017 年，最初從事乙太幣挖礦，該公司是輝達繪圖處理器早期的大買家，目前持有超過 25 萬組顯卡。隨著人工智慧和機器學習技術的快速發展，2020 年開始，CoreWeave 轉向 AI 領域，為 AI 和機器學習提供雲端運算基礎設施服務。

這一策略轉型，使 CoreWeave 在 AI 雲端運算市場嶄露頭角，許多大型科技公司都向它出租算力，客戶包括微軟、OpenAI、Meta 和 IBM，支援 AI 系統的開發。

CoreWeave 採用輝達的高階 GPU 晶片搭建運算集群，結合自主研發的智慧調度系統，縮短了 AI 模型的訓練時間，並提高了研發效率。

從財務數據來看，CoreWeave 近三年營收呈現爆炸性成長，2022-2024 年營收分別約為 0.16 億美元、2.29 億美元、19.15 億美元。

據悉，CoreWeave 去年營收有 62% 來自微軟，雙方原本計畫簽訂合作協議，但後來因交貨問題而破局，CoreWeave 轉而和 OpenAI 達成協議，未來五年內將提供運算資源，合約總額達 119 億美元。

從商業化策略來看，CoreWeave 選擇與科技巨頭深度綁定。作為輝達的「嫡系雲廠商」，CoreWeave 憑藉高效的計算集群和智能調度系統，為微軟、OpenAI 等頂級客戶提供強大的算力支持，幫助他們在 AI 模型的訓練和推理中佔據先機。