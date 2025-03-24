打壓陸能復興造船業？多方反對美強徵港口費 專家：四大問題不解決 短期內難復甦

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-24 09:40

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美國國際貿易委員會 (USITC) 將於在當地時間周一 (24 日) 舉行聽證會，討論對中國航運公司及中國建造船舶的國際海上運輸服務徵收高額靠港費用，但這項擬議中的措施已經引發多方反杜

USITC 此舉旨在回應美國鋼鐵工人聯合會等五大工會提出的請願，指控中國在海事、物流和造船業的不公平貿易行為。

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去年 4 月，美國貿易代表署 (USTR) 宣佈，在考慮請願書和委員會的建議後，決定按美國《1974 年貿易法》第 301 條，發起對中國海事、物流和造船行業的調查，並在上月公布調查結果，提議對中國海事、物流、造船領域採取的限制措施，並徵求公眾意見。

根據擬議中的措施，美國將對中國航運公司每艘次船隻徵收最高 100 萬美元的靠港費用，或每淨噸 1000 美元。對使用中國建造船舶的公司，每艘次徵收最高 150 萬美元的費用。此外，對訂購中國建造船舶的公司，將徵收每艘次 50 萬至 100 萬美元的費用。

對訂購中國建造船舶的航運公司，將按該公司未來 24 個月從中國船廠訂購或接收船舶佔比徵收每艘次 50 萬至 100 萬美元的靠港費，而對使用美國建造船舶的航運公司，服務費用可按日曆年為基準申請退還，每艘美國建造船舶進入美國港口一次最高退還 100 萬美元。

此外，為促進美國本土船舶製造業及航運業，USTR 也要求自措施生效之日起 7 年後，每年至少 15% 的美國海運出口貨物須由美國航運公司以美國旗船舶進行國際海上運輸，其中 5% 須為美國旗且美國建造船舶。

另外，美國貨物應使用美國旗、美國建造船舶出口，但若航運公司證明每年至少 20% 的美國貨物使用美國旗、美國建造船舶運輸，則可辦理使用非美國建造船舶出口貨物的審批。

USTR 聲稱，中國對海事、物流及造船業的支持削弱美國企業的競爭力，但上述限制措施遭到多方反對，認為將增加航運成本，損害美國企業和消費者的利益。

根據英國航運諮詢機構 Clarksons 研究數據，去年在美港口停靠船次中，有 3 萬 6595 次涉及可能受擬議措施影響的船舶航次，佔所有國際航行船舶在美港口停靠次數的 43%，以及全球港口總停靠次數的 0.7%。此外，中國製船舶在全球船隊中的佔比約為 23%，中國船廠手持訂單佔全球的 61%。若限制措施實施，全球船東使用或訂造中國船舶的成本將大幅提高。

另據中國船舶工業協會數據，去年中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別佔全球總量的 55.7%、74.1% 和 63.1%，其中出口船舶佔全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為 87.4%、91.5% 和 93.1%。

中國船舶工業協會表示，美國造船業的衰退主要是由於其自身的去工業化政策，而非中國的貿易行為。中國在全球造船市場的份額已超過一半，且造船品質和效率領先。美國航運公司受到的影響更為直接，海運成本將大幅增加。

業內專家指出，美國擬議中的措施恐令全球船東減少在中國造船的意願，訂單可能流向韓國和日本。此外，印度等新興國家在造船領域的野心也不容忽視，但其技術水準和工人素質仍需時間提升。

中國航運資訊諮詢平台信德海事網主編陳洋表示，若按當前擬議措施執行，美國限制政策恐對中國造船業及船廠造成一定影響。「全球船東在中國造船的意願會受到影響，可能會出現訂單外溢。如果船東願意在中國造船，價格上有可能受到歧視。」

陳洋指出，現階段中國船廠要注意打造自身硬實力，實現產業升級。順應船舶綠色智慧化發展趨勢，鞏固成本、效率、質量優勢，使中國造船無論在現在還是未來都能夠保持強有力的競爭優勢。

上海市船舶與海洋工程學會副理事長陳軍則認為，短期內，USTR 擬議的限制措施對中國造船企業的影響不大。中國當前佔據全球造船市場逾半份額，船東難以在短期內找到替代產能填補缺口。中國造船水準持續提升，所造船舶品質可靠且交船效率領先，相較日、韓工作力短缺引發的工期延誤和質量波動更具競爭優勢。

美國擬對中國航運公司及中國建造船舶徵收高額港口費，此舉也將對美國本土造成嚴重反噬。航運公司將直接面臨海運成本大幅上升，預計額外港口費用每年高達 400 億至 520 億美元。航運公司可能將成本轉嫁給消費者，導緻美國出口和進口運費上漲，最終影響美國民眾的生活成本，加劇通脹壓力。

美國約 78% 的貨物貿易依賴海運，2024 年進口總額達 1.37 萬億美元。世界航運理事會 (WSC) 警告，該政策可能影響幾乎所有停靠美國港口的船隻，每年為美國消費者增加高達 300 億美元的成本。

有色金屬、鋼鐵和鐵礦石等大宗商品的運輸成本也可能大幅上漲，間接影響美國製造業的發展。此外，美國出口產品的運費成本將顯著上升，降低其國際競爭力。航運公司還可能減少涉及美國港口的航線，導緻美國港口貨物輸送量下降，恐引發失業潮。