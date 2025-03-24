「造人運動」加速！人形機器人產值破兆 陸靠政策與供應鏈優勢劍指全球主導權

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-24 14:00

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隨著科技快速發展，人形機器人正逐漸從科幻電影中的角色轉變為現實生活中的助手。從特斯拉 (TSLA-US) 的 Optimus 到波士頓動力的 Atlas，再到中國的優必選 (09880-HK)Walker，這些機器人正逐步融入人類日常生活，預示著一場由 AI、硬體和資本共同驅動的「造人運動」正在加速推進。

2023 年，全球人形機器人融資額年曾增 300%，特斯拉執行長馬斯克更大膽預言稱「人形機器人需求將遠超過汽車。」這一觀點得到中國工信部的呼應，將其列為「未來產業」的核心方向。

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在這場「造人運動」中，各國企業正爭相領跑，試圖在這新興市場中佔據先機。

人形機器人之所以成為發展方向，有著多面向的必然因素。

首先，在形態適配性上，人形機器人因其雙足行走和雙手操作的特點，能無縫融入人類生活場景。其次，在情感共鳴方面，研究顯示類人形態能顯著提升服務接受度。日本研究顯示，類人形態的服務機器人能讓服務接受度提升 70%。這也是為什麼養老機器人多採用「萌系外形」，以滿足情感陪伴的需求。

技術突破是推動人形機器人發展的關鍵。AI 覺醒、硬體革命和製造業典範轉移三大技術突破為人形機器人提供強大的支撐。

OpenAI 的 ChatGPT-4 的強大推理能力和特斯拉 FSD 的先進感知系統，共同構成機器人的「智慧大腦」，使其能理解複雜指令，並做出合理反應。

硬體方面，諧波減速器成本下降 60%，力控感測器精準度突破 0.1 牛頓米級，大幅提升機器人運動控制性能與操作靈敏度。硬體賽道是關節裡的「印鈔機」，減速器市場長期被日本哈默納科機械公司壟斷，但中國的綠的諧波突破關鍵齒形設計，開啟國產替代進程。

製造方式上，3D 列印柔性關節、一體化壓鑄軀幹等新技術，讓量產成本從百萬級大幅降至 2 萬美元，為人形機器人大規模普及奠定基礎。

以特斯拉 Optimus 為例，從 2022 年原型機上台時的蹣跚起步，到 2024 年已能熟練分揀電池、折衣服，進步令人驚嘆。特斯拉採用「用造車思維造機器人」的策略，復用 Autopilot 視覺系統，使用 Model S 電機，並依托 Dojo 超算進行 AI 訓練，取得了顯著成效。

在產業鏈方面，人形機器人涉及 50 多個細分領域，從晶片到關節，從演算法到場景，每個環節都在誕生新巨頭。

執行器方面，特斯拉自研線性驅動器使成本降低 50%，中國的拓普、三花智控也在緊急擴產以搶佔市場。

感測器領域上，六維感測器單價從 3 萬元降至 5,000 元，坤維科技、宇立儀器等企業加速突圍。

儘管前景廣闊，人形機器人仍面臨許多挑戰。續航力不足 2 小時、互動成功率僅 65% 等問題亟待解決。

但這些挑戰也為創新者提供巨大的機會，誰能率先突破這些瓶頸，就能在未來市場中佔據主導地位，定義產業標準。

在這場「造人運動」中，中國憑藉政策支持與供應鏈優勢，正努力實現「換道超車」。政策方面，北京、深圳設立百億級人形機器人基金，對減速器、AI 晶片研發補貼最高 50%，雄安新區開放全域機器人測試場景，涵蓋無人超市、智慧醫院、自動化物流中心等。

中國在供應鏈方面具有顯著優勢，能將馬達成本壓至美國同類產品的 1/3。美團研發的倉儲機器人在「雙 11」高峰日可分揀 50 萬件商品，演算法迭代速度比亞馬遜快 2 倍，展現出強大的場景創新能力。