彭博爆料：Apple Watch將配鏡頭 但非用來拍照

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 11:58

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《彭博社》記者 Mark Gurman 最新爆料，蘋果 (AAPL-US) 考慮為標準版與 Ultra 型號的 Apple Watch 配備鏡頭，但並非用來拍照，而是打造一個能「看見世界」的 AI 助手，強化其裝置生態系的智能互動體驗。

報導稱，標準款 Apple Watch 將在螢幕周圍添加鏡頭，而 Apple Watch Ultra 則是會在靠近錶冠的側邊安裝，這些鏡頭並無法支援 FaceTime 視訊或是拿來錄製影片，而是提供類似 iPhone 16 的「Visual Intelligence」(視覺智慧)。

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蘋果近來力推人工智能技術「Visual Intelligence」，能讓用戶能快速識別實體物件、標誌或其他影像資訊，並即時進行搜尋。然而，該功能目前僅限於 iPhone，蘋果希望能延伸到其他裝置。

Gurman 披露，蘋果未來希望讓視覺智慧成為各類新硬體的核心功能，並逐步擺脫對谷歌與 OpenAI 的 AI 模型依賴，轉向完全使用自研技術，未來也會在 AirPods 耳機加入鏡頭推動相同應用，但上市時間可能要等到 2027 年。

這項升級得以見到蘋果的 AI 發展策略，採用是增強現有設備，而非開發全新 AI 硬體。方法與 Humane AI Pin 等產品不同，後者直接創造了全新的 AI 穿戴設備，最終市場表現慘淡。