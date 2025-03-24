search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

彭博爆料：Apple Watch將配鏡頭 但非用來拍照

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 11:58

cover image of news article
彭博爆料：Apple Watch將配鏡頭 但非用來拍照。(圖:shutterstock)

《彭博社》記者 Mark Gurman 最新爆料，蘋果 (AAPL-US) 考慮為標準版與 Ultra 型號的 Apple Watch 配備鏡頭，但並非用來拍照，而是打造一個能「看見世界」的 AI 助手，強化其裝置生態系的智能互動體驗。

報導稱，標準款 Apple Watch 將在螢幕周圍添加鏡頭，而 Apple Watch Ultra 則是會在靠近錶冠的側邊安裝，這些鏡頭並無法支援 FaceTime 視訊或是拿來錄製影片，而是提供類似 iPhone 16 的「Visual Intelligence」(視覺智慧)。


蘋果近來力推人工智能技術「Visual Intelligence」，能讓用戶能快速識別實體物件、標誌或其他影像資訊，並即時進行搜尋。然而，該功能目前僅限於 iPhone，蘋果希望能延伸到其他裝置。

Gurman 披露，蘋果未來希望讓視覺智慧成為各類新硬體的核心功能，並逐步擺脫對谷歌與 OpenAI 的 AI 模型依賴，轉向完全使用自研技術，未來也會在 AirPods 耳機加入鏡頭推動相同應用，但上市時間可能要等到 2027 年。

這項升級得以見到蘋果的 AI 發展策略，採用是增強現有設備，而非開發全新 AI 硬體。方法與 Humane AI Pin 等產品不同，後者直接創造了全新的 AI 穿戴設備，最終市場表現慘淡。

蘋果計畫透過逐步推出 AI 功能，讓用戶先在 iPhone 上熟悉 Visual Intelligence，然後再逐步將技術擴展至 AirPods、Apple Watch 等裝置。
 

文章標籤

蘋果Apple Watch穿戴裝置

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果218.271.95%

延伸閱讀


Empty