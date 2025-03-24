訓練利器來了！陸發布全球首個具身智慧平台「格物」 可一套代碼涵蓋逾百款機器人

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-24 16:31

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中國國家級戰略科技力量重要部署「格物」具身智慧模擬平台上周五 (21 日) 正式發佈，該平台上海大學與國家地方共建人形機器人創新中心、清華大學聯合發佈，推動人形機器人技術從實驗室邁向產業化。

國家地方共建人形機器人創新中心是中國首家聚焦於具身智慧機器人核心技術、產品研發、應用生態建設的創新中心。由優必選、京城機電、小米機器人、亦莊機器人等企業或事業單位聯合組建，研發人員佔比 70% 以上。

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「格物」平台集合了先進的強化學習框架與多模態運動控制技術，並在四大方面擁有技術突破，分別是一鍵訓練、多機複用、一機多腦以及一鍵遷移。

根據上述的「四維賦能體系」，一鍵訓練實現演算法快速反覆運算，一鍵遷移完成模擬到現實無縫遷移，多機複用打破硬體生態壁壘，一機多腦則實現多樣化運動智慧，旨在打造覆蓋工業、服務、教育等領域的開放式智慧演進平台。

該平台創新性地引入前饋引導的強化學習技術與自適應課程學習演算法，極大提升策略學習效率。

「格物」的發佈標誌著中國在人形機器人模擬領域邁出關鍵一步，通用性與易用性將大幅降低研發門檻，加速創新成果落地。

中國國家地方共建人形機器人創新中心負責人說：「格物平台不僅是模擬工具，更是推動機器人技術民主化的基礎設施。我們期待與全球開發者共建開放生態，賦能各領域的智能化轉型。」

近來，包括宇樹、眾擎在內的多家人形機器人廠商宣傳自家產品的運動控制能力。

對此「格物」平台核心演算法開源者葉林奇教授表示，目前展示的機器人沒有持續學習能力，未來真正的具身智慧需要滿足最基本的生存需求。

北京人形機器人創新中心總經理熊友軍認為，具身智慧的智慧化水準仍處於初級階段，行業亟須一個具備多本體相容性、多場景適應性、強泛化能力的通用智能平台。

除「格物」外，中國國家地方共建人形機器人創新中心開放基金也同步發布。該基金將圍繞平台技術、具身智慧、數據集、訓練場四大領域及細分主要研究方向設置開放基金課題，對課題基礎性、原創性、應用前景和潛在影響加以綜合評估，篩選部分優秀可落地的項目資助。