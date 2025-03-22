〈能源盤後〉供需不明朗 原油收高 本周走漲

鉅亨網編譯許家華 2025-03-22 05:23

‌



原油期貨價格周伍 (21 日) 收高，推動本周上漲，係因交易員權衡了對全球經濟和能源需求的擔憂，以及中東原油供應風險帶來的支撐。

能源商品價格

‌



5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收在每桶 72.16 美元。近月 Brent 原油期貨本周上漲 2.2%。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 21 美分或 0.3%，收每桶 68.28 美元。近月 WTI 原油期貨本周上漲近 2.1%。

4 月交割汽油期貨價格上漲 0.2%，至每加侖 2.1954 美元，本周上漲 2.2%。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.2% 至每加侖 2.2496 美元，本周上漲 3.8%。

4 月交割天然氣價格上漲 0.1%，收每百萬 Btu 3.98 美元，但本周下跌 3%。

市場驅動力

SPI 資產管理公司合夥人 Steven Innes 表示：「石油陷入了地緣政治順風和宏觀經濟逆風的拉鋸戰。」他稱，周四原油價格上漲，部分係因美國對伊朗實施新的制裁以及中東緊張局勢升級，同時市場對經濟衰退的擔憂暫時緩解。

川普政府本周宣布對伊朗能源生產商實施新的制裁，並對購買伊朗原油的中國煉油商處以罰款。

「地緣政治風險再次成為焦點，注入了風險溢價（儘管幅度很小），並引發了原油價格上漲，因為出現一些空頭回補，以及為了潛在供應衝擊而做的對沖交易。但宏觀背景仍然不明朗，市場正密切關注烏克蘭停火談判，並關注中國的刺激措施如何影響其經濟。」Innes 說。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，OPEC+ 增產前景以及川普總統關稅衝擊經濟，這兩點抑制了油價。

「由於擔心川普激進的貿易政策引發全球貿易戰，從而負面衝擊全球成長和需求，原油價格已穩定在近期低點附近的相對窄幅區間內。此外，在美政府一直壓低油價的情況下，下個月 OPEC + 增產的前景也令油價承壓。」Hansen 說。

石油輸出國組織及其盟友（統稱 OPEC+）月初表示，將自 4 月 1 日起將 220 桶 / 日的自願減產措施「逐步靈活釋回」(即彈性縮小減產規模)。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「有鑑於 OPEC+ 供應恢復的風險，油價可能很難從今年迄今的低點回升。」

其他能源走勢方面，天然氣價格本周走跌。美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周天然氣庫存增加 90 億立方英尺，令當日天然氣價格下跌逾 6%。