歐盟反制關稅可能延至4月中旬 以爭取更多談判時間

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-20 20:20

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歐盟貿易專員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 於周四 (20 日) 表示，歐盟可能會將對美國鋼鐵和鋁材關稅的首次反制措施推遲至 4 月中旬。

歐盟執委會原本計劃於 4 月 1 日對價值 45 億歐元 (約 49 億美元) 的美國商品徵收關稅，並於 4 月 13 日再對額外 180 億歐元的商品徵收關稅。然而，塞夫柯維奇表示，歐盟正在考慮將這兩個反制措施的時間調整，以便能夠同時與歐盟各會員國協商，並爭取更多時間與美方進行談判。

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塞夫柯維奇在歐洲議會聽證會上指出：「我們現在正在考慮調整兩套歐盟反制措施的時間，這樣我們就可以同時與兩份清單上的成員國進行磋商，這也會給我們與美國夥伴進行談判的額外時間。」

首輪反制措施之一包括對美國波本威士忌徵收 50% 的關稅，而川普政府則威脅，如果歐盟進一步推行這些措施，將對來自歐盟的所有酒類產品 (包括葡萄酒) 徵收高達 200% 的關稅。

此外，川普政府計劃於 4 月 2 日對進一步的商品實施關稅。

法國新任白胡 (Francois Bayrou) 日前表示，歐盟針對美國波本威士忌的反制措施可能是錯誤的，而義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 則於周二對歐盟提出警告，呼籲避免與美國的貿易衝突進一步升級。