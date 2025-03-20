〈財報〉拼多多去年Q4營收遜於預期 盤前股價崩逾7%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-20 19:55

‌



中國電商巨擘拼多多周四 (20 日) 美股盤前公布 2024 年第四季與全年財報，儘管其第四季營收年增逾兩成，但仍不及華爾街分析師預期，原因是中國國內電商競爭加劇、需求仍然疲軟以及美國關稅阻礙其擴張。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 周四美股盤前 ADR 挫跌 7.32%，每股暫報 116.70 美元。

‌



根據財報，拼多多去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 24% 至人民幣 1,106 億元(以下單位皆同)，低於分析師預估的 1,153.8 億元、淨利年增 18% 至 274 億元，高於 2023 年同期的 232.8 億元、經調整後每股獲利報 20.15 元，高於分析師預估的 19.81 元。

按 2024 年全年來看，該公司總營收為 3,938.361 億元，較去年同期成長 59%、調整後淨利為 1,223.436 億元，年增 80%、營益為 1,084.229 億元，年增 85%。

分析指出，儘管中國政府刺激措施和大幅降價策略吸引一些消費者購物，但拼多多財報顯示，中國經濟持續疲軟迫使消費者嚴格控制支出。

據了解，拼多多從去年 8 月開始就對中國國內競爭狀況發出警告，並預測其獲利能力將隨著時間推移呈下滑趨勢。隨著其快速擴張的全球電商平台 Temu 在世界各地遭到經濟和監管反彈，拼多多在海外面臨的不確定性也越來越大。

外媒報導指出，Temu 正在努力應對美國對中國加徵的關稅，以及針對小額包裹稅收漏洞可能被防堵的問題。尤其小額豁免若廢除將讓 Temu 和 Shein 完全失去美國擴張優勢，此前這兩家公司透過小額豁免的漏洞損害其競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 的利益。

考慮到運費的增加，中國零售商最終也可能被迫補貼其平台上的商家。作為小額豁免取消的回應，這拼多多和 Shein 開始讓自家物流鏈多樣化，擴大在美國的網絡並轉向更大批訂單。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Catherine Lim 和 Trini Tan 指出，Temu 已向美國大量運送庫存並支付關稅，將庫存設在大城市附近的倉庫以縮短交貨時間。這種轉變應該有助減弱任何微小的變化影響，但仍對其折扣模式施加壓力。

根據野村控股 (Nomura Holdings Inc.) 估計，去年，包括 Shein 和 Temu 在內的公司向美國運送了價值約 460 億美元的小包裹，這些小包裹的申報價值不到 800 美元。這約占美國報告的從中國進口總額的 11%。