不裝了？川普撂下電話 就挑撥中俄關係

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-21 07:30

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美國總統川普周二（18 日）與俄羅斯總統普丁通話，聚焦烏克蘭戰爭，俄方最終同意在 30 天內互不攻擊能源基礎設施。

川普剛撂下電話，很快在白宮向《Fox News》吹噓與普丁的交談「富有成效」，話裡話外還不忘挑撥中國與俄羅斯的關係。

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據《彭博》周三報導，川普在採訪中對中俄間日益緊密的關係表示謹慎，還宣稱要阻止這兩個國家「結盟反美」的可能，稱中俄關係並非「自然而然」（natural）形成。

根據《Fox News》的採訪內容， 主持人英格拉姆（Laura Ingraham）提起川普曾聲稱「要將中國從世界的一部分中排除出去，與俄羅斯建立更密切的關係」。

川普沒有否認這一點，稱「作為一個學過歷史的學生——我本人就是，我看過所有的歷史，學到的第一件事，就是不要讓俄羅斯和中國走在一起。」

他隨即拿前總統歐巴馬當反面案例，指責歐巴馬用糟糕的能源政策迫使中俄走近，促成了「一樁不該結成的婚姻」，但他沒有詳細說明。

川普過去一直抨擊民主黨政府，稱其推行的清潔能源議程，讓尋求能源合作夥伴的俄羅斯，轉向中國，也讓中國獲得了能源「不公平優勢」。

不過，川普又對中俄關係密切不以為然，斷言這種友好只是「暫時」關係，因為他認為「俄羅斯有很多土地，而中國土地不夠用」，「俄羅斯的人口又比中國少」。

隨著川普表現出親俄態度，一段時間以來，關於美國「離間中俄」、「聯俄制華」的論調甚囂塵上。《彭博》援引分析人士的話也稱，川普擁抱俄羅斯，是一種「反向尼克森」，試圖離間莫斯科和北京。