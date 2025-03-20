關稅對經濟的影響開始顯現 美國總統川普呼籲聯準會降息

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-20 13:00

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在聯準會 (Fed) 維持今年稍後兩次降息指引數小時過後，美國總統川普周三 (19 日) 晚上在 Truth Social 上呼籲 Fed 在美國實施新關稅的同時降息。

川普寫道：「隨著美國關稅開始逐漸 (緩和！) 對經濟產生的影響，聯準會降息會更好。做正確的事。4 月 2 日是美國的解放日！！！」

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川普已經提高了對中國輸美商品以及加拿大和墨西哥部分進口產品的關稅，不過部分關稅在不違反《USMCA》自貿協定情況下被推遲。

儘管川普聲稱關稅將創造公平競爭環境，並促進美國製造業發展，但一些經濟學家擔心關稅恐引發停滯性通膨，也就是在經濟成長放緩的同時，通膨率向上走升。

Fed 主席鮑爾周三稍早說，川普的貿易政策及其帶來的經濟不確定性，將減緩美國今年的經濟成長速度，並推高通膨。

鮑爾在利率決議公布後的記者會上說：「通膨現在開始上升，我們認為部分原因是受到關稅的影響。」