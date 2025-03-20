川普遭爆料：美國考慮放棄北約歐洲盟軍最高司令職位

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 07:30

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自 1951 年北約（NATO）成立歐洲盟軍司令部之後，歐洲盟軍最高司令一職歷來都是由美國軍事將領出任。但據美國媒體最新爆料，在川普政府的國防部改革計畫中，美方似乎準備放棄這一傳統。

原因，自然是為了省錢。

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據《NBC News》周三（19 日）報導兩名美國國防部官員透露，川普政府正在對美國軍隊的作戰司令部和總部進行重大重組，計畫之一涉及放棄歐洲盟軍最高司令的角色。

目前擔任這一職務的克里斯托弗 · 卡沃利陸軍上將，按照慣例同樣兼任美軍歐洲司令部司令。

美國放棄這一職位，勢必會在北約內部權力平衡上帶來重大象徵性意義轉變。

曾在 2009 年至 2013 年期間兼任這兩項職務的退役海軍上將詹姆斯 · 斯塔夫里迪斯對此表示，美國放棄北約盟軍最高司令的角色，會被視為遠離聯盟的信號。美國將在北約內部失去巨大影響力，這也可能被視為退出北約的第一步。

美軍重組恰逢川普上台後削減開支的大背景。川普曾多次批評北約成員國未能達到聯盟設定的國防支出標準。早些時候有傳言稱，他還在考慮一項重大政策轉變，即如果某個國家未能達到支出門檻，美國可能不會在其受到攻擊時進行協同防禦。這就是所謂的「共同防禦」概念，也是北約聯盟存在的根基。