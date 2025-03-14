完美掌握股市拋售時機 巴菲特被譽為「天才」

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-14 08:20

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股神巴菲特—這位傳奇投資人兼波克夏海瑟威董事長因完美時機出售股票而備受股民、分析師和基金經理人的讚譽。

2024 年全年，94 歲的巴菲特因出售波克夏投資組合中的大量股票而受到廣泛審查和批評。雖然 2023 年和 2024 年牛市瘋漲，標準普爾 500 指數連續兩年上漲超過 20%，但巴菲特決定降低其股票部位。

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事實上，被人們稱作「奧馬哈先知」(The Oracle of Omaha) 的巴菲特已經連續九季賣出股票。

巴菲特已經連續九季賣出股票 (圖：REUTERS/TPG)

至 2024 年底，波克夏金達到創紀錄的 3,340 億美元，儘管受諸多批評，但該公司仍持有這些現金而未動用。

而如今，隨著美股拋售潮，巴菲特再次顯得具有先見之明，並領先於其他人。

拋售時機完美

蘋果在波克夏投資組合中的佔比已從 49% 下降至 23%。這些拋售似乎符合巴菲特的格言，即投資要「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼」。

標準普爾 500 指數在過去一個月下跌了 10%，而科技股占主導地位的那斯達克指數在同一時間段內下跌了 13%，巴菲特再次被譽為有史以來最偉大的投資人。

避險基金經理 Anurag Singh 最近表示，「巴菲特 (Warren Buffett) 籌集 3250 億美元現金，即佔投資組合的 50% 左右，終歸是有意義的，而且時機似乎恰到好處。」

散民紛紛稱讚巴菲特「完美把握套現時機」，並預見了目前困擾市場的川普衰退 (Trump Slump)。