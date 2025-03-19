日銀維持利率於0.50%不變 關注全球經濟風險及薪資成長

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-19 13:40

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日本央行周三 (19 日) 維持短期利率目標於 0.40%-0.50% 的區間不變，此決策符合市場普遍預期。在結束為期兩天的貨幣政策檢視會議後，央行決議維持現行利率，此前於一月份日銀才進行了 17 年來的首次升息，將利率調升至 0.50%。

央行在聲明中指出，日本經濟呈現溫和復甦，但部分領域仍顯現疲軟跡象。消費呈現溫和成長的趨勢，且通膨預期已溫和升高。然而，日銀也強調，必須警惕金融市場與外匯市場波動對日本經濟的影響。

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此外，央行預期，在季度展望報告預測的三年期間後半段，基本通膨將會趨向與物價目標相符的水準。

對於本次維持利率不變的決定，市場早有預期。分析師普遍認為，日銀在剛結束大規模貨幣刺激計畫並於 1 月升息後，傾向花費更多時間評估美國提高關稅所帶來的全球經濟風險，及其可能對日本脆弱的經濟復甦造成的影響。

央行在聲明中也提到，日本經濟可能持續以高於潛力的速度成長，但圍繞日本經濟和物價的不確定性仍然很高。風險因素包括各國的貿易政策及其對海外經濟和物價的影響。日銀總裁植田和男先前也曾表示，對海外經濟發展的不確定性感到「非常擔憂」。

在利率決議公布後，日元兌美元匯率反應不大，維持在 149.35 附近。日經 225 指數則上漲 0.69%。

儘管面臨不斷升級的貿易戰和經濟放緩的擔憂，植田及其同僚持續暗示，如果通膨持續朝向 2% 的目標邁進，將會進一步升息。植田在 3 月 12 日向國會表示，「長期利率受多種因素影響，但最大的決定因素是市場對我國短期政策利率前景的預測」，強調央行維持升息的決心。

這項立場似乎得到日本通膨數據的支持，日本的通膨率仍處於自 2023 年 1 月以來的最高水平。1 月份全國 CPI 年增率從 12 月的 3.6% 躍升至 4%。日銀密切關注的剔除生鮮食品和能源價格後的核心通膨，也從前 1 個月的 2.4% 小幅上升至 2.5%。

此外，日本 10 年期政府債券殖利率近期升至 2008 年 10 月以來最高，反映市場預期通膨壓力將會升高。同時，日元兌美元匯率也觸及五個月高點。與此同時，日本 1 月份經通膨調整後的家庭平均每月支出年增 0.8%，為連續第二個月成長。

薪資成長是日銀考慮未來升息的重要因素。日本最大的工會組織「日本勞動組合總連合會」(Rengo) 上周公布初步數據顯示，2025 財年的平均工資漲幅為 5.46%，高於去年的 5.28%，是三十多年來的最大漲幅。中小企業的平均工資漲幅也達到 5.09%，為 1992 年以來首次超過 5%。