美國財長：貿易夥伴可透過降低貿易壁壘避免4月加徵關稅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-19 00:00

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美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 周二 (18 日) 接受福斯財經網 (Fox Business Network) 專訪時表示，川普政府計劃於 4 月 2 日對某些貿易夥伴國家加徵所謂的「對等關稅」，但如果這些國家願意減少貿易壁壘或改善不公平的貿易行為，則有機會避免這些關稅的實施。

班森特在採訪時透露，川普政府將根據各國的現有關稅、非關稅貿易壁壘及其他因素，為每個國家確定一個「預估關稅率」，並給予各國談判的機會。這些預估關稅率可能對某些國家較低，對其他國家則較高。

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他說：「我們會告訴他們，這是我們認為他們的關稅水準、非關稅壁壘、貨幣操控、不公平的資金支持、勞工壓制等等，如果他們停止這些行為，我們就不會加徵關稅壁壘。」

貝森特強調，若貿易夥伴國未能採取相應措施降低貿易壁壘，美國將對其徵收更高的關稅，以保護美國經濟、勞工和各行業。

川普政府的「對等關稅」政策意圖將美國對外的關稅水準與其他國家對美國的關稅水準對等，並對那些不公平的貿易行為進行回應。班森特指出，許多國家尚未達成協議，若不改變其貿易政策，將面臨更高的關稅，進一步加重貿易壓力。

此外，班森特還表示，川普政府已經開始與一些最不公平的貿易夥伴進行談判，以達成有利於美國的貿易協議。他提到，這些國家已經向川普政府提出減少不公平關稅的提議。班森特對 4 月 2 日的關稅實施充滿信心，並認為一些國家可能在收到預估關稅後，會立即進行談判，減少關稅負擔。

川普政府的「對等關稅」政策並非沒有爭議。雖然關稅可以保護美國市場免受不公平貿易行為的影響，但經濟學家普遍認為，關稅最終會提高消費者價格，並可能對美國的出口造成反向影響。

然而，班森特表示，川普政府對這些擔憂並不感到焦慮，並強調這些關稅不會對美國的就業市場和消費者價格產生重大負面影響。

據班森特透露，對於那些與美國貿易量較小的國家，政府目前處於盈餘狀態，然而對於一些被稱為「The Dirty 15」的貿易夥伴，則面臨較高的關稅壓力。這些國家設置高額的關稅，並且在產品測試和生產方面存在與美國標準差異的問題。對於這些國家，川普政府將特別加強監管並進行必要的貿易調整。