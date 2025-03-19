俄主權財富基金：正尋求與美企合作 開發本國稀土資源

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 08:10

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據《路透社》報導，俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）周二（18 日）表示，俄羅斯主權財富基金正尋求在本國開發稀土礦藏，並希望與美國公司合作。

「我們希望吸引美國公司參與這些項目，他們對此很感興趣，但俄羅斯自身也必須有興趣參與其中。」德米特里耶夫說。

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德米特里耶夫被俄羅斯總統普丁任命為國際經濟合作特使，負責與外國進行投資和經濟合作。

今年 2 月，德米特里耶夫作為俄羅斯代表團的一員，參與了與美國官員在沙烏地阿拉伯舉行的會談，他在會談中重點討論了經濟議題。

「俄羅斯的稀土金屬儲量是烏克蘭的數倍，我們正在關注多個俄羅斯礦藏。」德米特里耶夫對媒體表示。

普丁上月也說，稱俄羅斯擁有比烏克蘭更多的稀土金屬資源，並且願意與美國合作開發。

近段時間，稀土和其他關鍵金屬的重要性而備受關注。美國總統川普試圖與烏克蘭達成礦產協議，獲得烏克蘭境內稀土等礦藏的開發權。

稀土金屬是 200 多種產品（特別是高科技消費品）的重要原料，用途十分廣泛。在國防工業中，稀土金屬用於製造電子顯示器、雷達和聲吶。

美國地質調查局（USGS）的數據顯示，俄羅斯擁有全球第五大稀土金屬儲量，前四大是中國、巴西、印度和澳洲。據 USGS 估算，俄羅斯的稀土儲量約 380 萬公噸。