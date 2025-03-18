鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.17元，預估目標價為17.92元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.16元下修至-0.17元，其中最高估值0.03元，最低估值-0.68元，預估目標價為17.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.03(0.42)
|0.48
|0.07
|最低值
|-0.68(-1.34)
|-0.26
|0.07
|平均值
|-0.19(-0.24)
|0.14
|0.07
|中位數
|-0.17(-0.16)
|0.14
|0.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|139.08億
|205.91億
|最低值
|99.57億
|120.42億
|平均值
|115.89億
|153.48億
|中位數
|113.60億
|149.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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