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鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.17元，預估目標價為17.92元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.16元下修至-0.17元，其中最高估值0.03元，最低估值-0.68元，預估目標價為17.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.03(0.42)0.480.07
最低值-0.68(-1.34)-0.260.07
平均值-0.19(-0.24)0.140.07
中位數-0.17(-0.16)0.140.07

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值139.08億205.91億
最低值99.57億120.42億
平均值115.89億153.48億
中位數113.60億149.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.84-0.92-1.58-1.68
營業收入8.47億32.54億39.88億43.30億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

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