All in AI！積極布局自駕、人形機器人與飛行汽車 何小鵬：未來AI將從助手變為基礎設施

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-11 12:20

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中國小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US) 董事長何小鵬最新表示，作為一家新質生產力的實體企業，在 AI 技術浪潮的推動下，將致力把未來出行願景變為現實，包括實現汽車無人駕駛，人形機器人變得越來越聰明，飛行汽車在 AI 賦能下更加安全。

《中國證券報》報導，在廣州黃埔區的小鵬汽車工廠，一台名叫 Iron 的人形機器人在「實習」，不僅能搬運一些物品，還能嘗試擰螺絲，一輛輛搭載智駕系統的小鵬汽車自動駛入小鵬汽車辦公園區並精準地停好車，而在番禺區，小鵬的飛行汽車正在進行測試，這些充滿未來感的場景正在小鵬汽車上演。

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20 年前，何小鵬創辦 UC 優視，成為移動互聯網時代的「弄潮兒」，10 年前，他投身新能源汽車領域，再次站在產業變革的前沿，如今他又帶領小鵬汽車「All in AI」，意在打造面向全球的 AI 汽車公司。

30 年前，當何小鵬進入華南理工大學時，已有校友創辦了 TCL、創維、康佳等知名企業，他一度懷疑自己是否錯過了創業的黃金時代。

然而，年輕的何小鵬堅信「機會永遠在腳下」。2004 年，何小鵬敏銳地抓住了移動互聯網的發展機遇，開啟了第一次創業，創辦了 UC 優視，推出 UC 瀏覽器。2014 年，UC 優視被阿里收購。此後，他將目光投向正在興起的新能源汽車領域，開啟第二次創業。

何小鵬回憶道，儘管當時新能源汽車滲透率僅千分之幾，但他堅定認為，智慧化是汽車產業未來的趨勢，小鵬汽車的目標就是打造一輛「智慧 + 電動」的汽車。

造車之路充滿荊棘。小鵬汽車的第一台車上市並不順利，為打造一台真正的智能汽車，不得不「回爐重造」，為此多交 4 億多人民幣「學費」。

2022 年，新車上市遇冷，交付量下滑，小鵬汽車一度命懸一線。不過，小鵬汽車成立的第一個十年（2014—2024 年）正是中國新能源汽車產業高歌猛進的十年，小鵬汽車抓住機遇實現在美股和港股上市。

在 AI 浪潮席捲千行百業時，何小鵬判斷，汽車智慧化的浪潮，可能要比新能源的浪潮更迅猛。「未來一定是智慧化給汽車帶來顛覆性的改變，AI 變革也會驅動新能源汽車滲透率走向新階段。」

因此，何小鵬決定不斷加大 AI 領域的投入。「目前，小鵬汽車有六、七個團隊都在做與 AI 強相關的工作。」

今年，小鵬汽車和其生態企業小鵬匯天打算在 AI 領域的單項投入預計達 45 億人民幣，佔總研發投入比例超過 50%。

何小鵬認為，對於像小鵬汽車這樣的汽車科技企業而言，AI 帶來的變革是迅猛而深遠的。他不僅將 AI 視為提升效率、革新管理的工具，更將其視為推動企業創新和未來出行的核心驅動力。

何小鵬不僅自己深度擁抱 AI，還提倡全員使用 AI，探索 AI 覆蓋更多業務場景。今年春節後，何小鵬發佈全員信倡導告別 PPT，用 AI 整頓無效會議、倡導雲文檔線上協同、差旅智慧降本等。

何小鵬說，「AI 不僅提升效率，還讓我們有更多時間專注於創新」，並透露，目前小鵬汽車公司內部程式設計和測試代碼的工作中，AI 已經承擔 20% 多的工作。

正是果敢擁抱 AI，讓小鵬在造車新勢力裡有了鮮明標籤，即「技術 + 智駕」，走「軟體 + 硬體」的全棧自研道路。近年來，從自研 AI 大模型到 AI 智駕、從自研 AI 晶片到 AI 天璣座艙系統，小鵬汽車力爭打造自駕技術生態「護城河」。

何小鵬認為，下一代汽車需要與 AI 有更多的結合，從新能源汽車變成 AI 汽車。「在 AI 汽車上，硬體應作為標配，軟體則應免費提供。這代表智能駕駛不再是一項額外的增值服務，而是汽車必備的基礎能力。」

他強調，AI 能力將成為未來汽車行業競爭的核心要素，是企業生存的關鍵。

從長遠來看，何小鵬認為，AI 將會從「助手」變成為社會的「基礎設施」，就像水電煤一樣，是日常生活中不可或缺的一部分。因此，小鵬汽車正在打造的 AI 汽車、AI 飛行汽車、AI 機器人、AI 晶片、AIOS（天璣智艙）等，更像是在構建一個以 AI 為核心的未來出行生態的基礎設施。

若實現自駕是小鵬汽車在 AI 浪潮下的近期目標，那麼人形機器人和飛行汽車則代表其對未來的長遠佈局。

談及為何佈局人形機器人時，何小鵬表示，主要基於兩點考量。首先，作為一家深耕 AI 汽車領域的企業，小鵬汽車在研發中發現，機器人的技術與 AI 汽車約有 70% 的相似度，這為布局機器人領域奠定了堅實基礎。其次，汽車將進化為無人駕駛汽車，越來越像機器人。因而，汽車公司必然會轉型為「機器人汽車公司」或「機器人與汽車深度耦合的公司」。

在低空經濟方面，目前位於廣州開發區的小鵬匯天飛行汽車智造基地正在如火如荼地建設中，該基地用於生產分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行器部分，預計將於今年第四季竣工並投產。

在何小鵬的構想中，未來出行方式將被徹底改變。他說：「城市出行用自駕汽車、省內出行用飛行汽車、最後一公里則使用人形機器人。」