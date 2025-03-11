跌落神壇？特斯拉2月在中國銷量腰斬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-11 07:30

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 2 月在全球各大市場的銷量不樂觀，中國乘聯分會周一（10 日）公布的數據顯示，2 月特斯拉中國批發銷量為 30,688 輛，較一年前銳減 49%，這也是特斯拉國產以來首次單月銷量跌破 3.1 萬輛（除 2022 年 4 月），寫下兩年多新低。

「特斯拉（2 月）銷量的下跌，主要受到舊款車型產量減少的影響。」中國乘聯分會秘書長崔東樹認為，無論是在中國市場，還是對外出口，Model Y 面臨一定挑戰。

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據《財聯社》報導，在業界人士看來，特斯拉在華市場的市佔率正被自主品牌蠶食，「特斯拉與中國本土車企的競爭正在進入一個新階段。」

乘聯分會的數據顯示，2 月新能源車中國零售滲透率 49.5%，較去年同期滲透率提升 15 個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率為 70%；豪華車中的新能源車滲透率為 23%；主流合資品牌中的新能源車滲透率僅 4%。

從月度中國國內零售份額看，2 月主流自主品牌新能源車零售份額 73%，年增 4.4 個百分點；合資品牌新能源車份額 2.1%，降 1.9 個百分點；新勢力份額 19.9%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額增長 2.6 個百分點；特斯拉份額 3.9%，降 4 個點。

「過去特斯拉可以憑藉技術優勢、品牌溢價和馬斯克的個人魅力一路高歌猛進，但如今，技術紅利正在消退，價格戰愈演愈烈，消費者對品牌的忠誠度也在降低。」前述業界人士說。