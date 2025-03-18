A股再迎利多！陸6大部門齊發聲 發改委：促消費文件首提穩定股市、樓市

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-18 08:50

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中國 A 股再迎利多消息，國務院新聞辦公室在周一 (17 日) 收盤後就提振消費一事舉行記者會，國家發改委副主任李春臨和財政部、人力資源社會保障部、商務部、中國央行、市場監管總局有關負責人等 6 大部門主管密集釋放利好消息。

上周日 (16 日)，中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》，從城鄉居民增收、消費能力保障、服務消費提質惠民、大宗消費更新升級、消費品質提升等八大方面佈局，其中一老一小 / 文體旅遊等服務消費、家電 / 家裝以舊換新等大宗消費、IP+/AI + 等新消費獲重點提及。

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對於消費專項行動方案，李春臨稱其是一份牽頭管總的綜合性文件，每個部門都要抓好貫徹落實，後續落實需要各部門綜合發力。有關育兒補貼、勞動工資等政策，相關職能部門正積極加緊制定，後續會陸續推出。《方案》發佈後還會有若干部門的專項工作方案，各項政策將進一步細化實化。

李春臨強調，此前的消費政策大多從供給側入手，強調以供給引領創造需求。這次《方案》在需求側加大政策力度，著力促進居民增收減負，如提出促進工資性收入合理增長，包括延續實施失業保險穩崗返還政策，支援企業穩定就業崗位，支援勞動者提升技能水準; 科學合理提高最低工資標準，讓最低工資標準按時調、穩步調等。

此外，《方案》首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預期更穩、信心更強。

李春臨還說，促進 AI + 消費，加速推動自駕、智慧穿戴、超高清視頻、腦機介面、機器人、增材製造等新技術新產品開發和應用推廣，使前沿科技成果惠及更多的消費者。

中國央行信貸市場司負責人車士義周一也說，該行將研究推出金融支援擴大消費的專門文件，強化金融與財政政策，產業政策的協同，引導金融機構從消費供給和需求兩端，積極滿足各類主體多樣化資金需求。

財政部經濟建設司司長符金陵則表示，該部將繼續強化資金投入，支援保障困難群眾的基本生活，並配合有關部門進一步完善托育和養老服務體系、積極開展育兒補貼制度研究等工作。

符金陵還指出，中央財政將安排獎補資金，支持中國國際消費中心城市和部分重點消費城市，營造國際化消費環境，打造國際友好型商圈，提升外籍人員入境消費的便利性、舒適度，豐富品質化消費供給，助力擴大入境消費。

中國商務部市場運行和消費促進司司長李剛則表示，將組織展開汽車流通消費改革試點，積極支持有條件的地方在促進中古車高效流通、發展汽車後市場等方面先行先試，著力培育汽車消費的新增長點。在消費品以舊換新政策落實過程中，針對虛假交易、重複申領、一機多賣等違規行為，商務部通過反覆運算升級系統，以資訊化手段進行實時監測攔截，同時暢通監督舉報管道，會同相關部門指導地方及時查處，堅決維護市場秩序，保護消費者合法權益。

市場監管總局市場稽查專員嵇小靈則指出，將針對群眾反映強烈的食品非法添加、假冒偽劣、價格欺詐、虛假宣傳等市場頑疾，開展專項整治行動，強化對缺陷產品召回的監管力度，讓市場更加安全、有序、規範運行。近年，市場監管部門集中查處一批諸如食品非法添加、虛假廣告等違法違規行為，對不法經營者形成強大震懾。今年還將繼續部署開展守護消費的鐵拳行動，並全面升級 12315 監管平臺，努力將更多的消費糾紛化解在萌芽狀態，實現消費維權零距離、高效率。