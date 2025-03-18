〈能源盤後〉美國誓言持續攻擊胡塞武裝份子 原油收高

鉅亨網編譯許家華 2025-03-18 05:39

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原油期貨價格周一 (17 日) 收高，在美國上周末對葉門胡塞叛軍發動攻擊，加大該地區石油供應中斷的風險後，原油期貨獲得支撐。此外，市場樂觀預期中國可能推出更多刺激措施，此情緒也提振油價。

然而，俄烏停火談判進展有望，限制了油價的上漲空間。

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能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 49 美分，或 0.7%，收在每桶 71.07 美元，已連續兩日上漲。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 40 美分或 0.6%，收每桶 67.58 美元，已連續兩日上漲。

4 月交割汽油期貨價格上漲 1.5%，至每加侖 2.18 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.7% 至每加侖 2.20 美元。

4 月交割天然氣價格下跌 2.1%，收每百萬 Btu 4.02 美元。

市場驅動力

Pepperstone 研究策略師 Dilin Wu 表示，周末紅海緊張局勢升級是周一油價上漲的關鍵驅動因素。「由於沙烏地阿拉伯和伊朗等主要產油國與該地區接壤，船隻遭襲擊可能會增加運輸成本，並加劇供應風險——這些因素客觀上支持原油價格上漲。」

美國總統川普周六表示，他下令對胡塞叛軍進行打擊，此前伊朗支持的胡塞叛軍表示，將再次襲擊紅海及其附近海域的船隻。胡塞武裝領導人周日晚間表示，該組織將「以升級應對升級」。

美國國防部長 Pete Hegseth 周日稱，美軍將繼續攻擊，必須等到胡塞武裝承諾「我們停止向你們的船隻射擊，我們停止向你們的無人機射擊」，這場戰役才會結束。但在此之前，美軍將堅定行動。

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周一表示，與此同時，中國作為世界第二大石油消費國，表示將採取措施恢復消費，這也推動了周一油價的上漲。中國宣布一項特別行動計畫，旨在提高家庭收入，鼓勵消費，並支持人口成長。

儘管如此，由於俄羅斯與烏克蘭戰爭有望得到解決，周一油價仍自盤中高點回落。Pepperstone 研究策略師 Dilin Wu 表示，倘若美國和烏克蘭的資源開發協議取得進展，並且市場進一步預期俄羅斯石油可能回歸，那麼油價短期內可能承壓。

根據美聯社報導，川普特使 Steve Witkoff 稱，在美國試圖斡旋停火之際，川普和俄羅斯總統普丁預計本周舉行會談。該特使上周在俄羅斯與普丁會面，進行旨在結束該國入侵烏克蘭的會談，並表示期待很快達成協議。