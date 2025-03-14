加拿大赴美機票預訂減少 美國旅遊業今年恐損失40億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 08:40

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在美國與加拿大關係持續惡化的背景下，加拿大民眾自發抵制前往美國旅行。

據《路透社》周三（12 日）報導，機票數據公司 Forward Keys 的數據顯示，自 2 月 1 日以來，從加拿大前往美國的機票預訂量與去年同期相比下降約 20%。

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美國聯合航空執行長柯比周三也表示，來自加拿大的入境客流量大幅下降，該公司已調整運力。

加拿大統計局 3 月 10 日發布的數據顯示，2 月通過公路前往美國的旅客人數，與去年同期相比銳減 23%，而同期前往美國的航空旅行人數下降 2.4%。

美國旅遊協會（USTA）2 月警告，即便加拿大入境旅遊人數僅減少 10%，也可能造成 21 億美元的損失，波及酒店業等行業 14 萬個工作崗位。

如果今年前往美國的加拿大遊客數量持續下降 20% 以上，美國將遭受超過 40 億美元的經濟損失。

此前，美國旅遊協會預測美國今年將接待 2,150 萬名加拿大遊客，比 2024 年增加 5%。然而，鑑於美加關係惡化，以及加拿大民眾對美國的抵制浪潮，這種增長幾乎已無可能。

美國旅遊協會執行長弗里曼在接受採訪時則表示，目前加拿大赴美旅遊人數恢復至疫情前 90%。

許多行業專家預計，加拿大民眾的抵制將對美國旅遊業產生長期影響，尤其是高度依賴跨境旅遊的邊境城鎮。