中國官方罕見轉發評論 批李嘉誠賣港口失了「大義大節」

鉅亨網新聞中心 2025-03-15 13:44

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港澳辦官網轉發了《大公報》的評論文章，罕見地點名批評李嘉誠旗下的香港長江和記實業有限公司。

該公司日前公告稱與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，擬向該財團出售旗下和記港口集團 80% 的資產，涉及的資產包括分佈在 23 個國家的 43 個港口及配套物流網絡，其中包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾港口。

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文章指出，這項交易並非普通的商業行為，而是美國利用國家力量，透過脅迫、施壓和利誘等手段，侵吞他國正當權益的霸權行徑。面對如此「大義大節」的事務，相關企業應深思熟慮，明確自身的立場與立足點。

當前，世界局勢正經歷百年變局的加速演進，中美戰略博弈愈發激烈。美國將中國視為主要競爭對手，竭力遏止中國的發展。近期，香港長江和記實業有限公司與美國財團的交易引發了各方的強烈迴響。有觀點認為，這筆交易是普通的商業行為，但事實真的是如此嗎？

川普在今年 1 月剛就職時便高調宣稱要「收回」巴拿馬運河，並在必要時不惜動用軍隊。美國務卿魯比奧的首次外訪便是對巴拿馬施壓，緊接著在川普第一次國會演講前夕，交易消息被釋放。這一切是否只是巧合？交易的性質究竟是什麼？

一些美英媒體已披露了交易背後的內幕，貝萊德 CEO 芬克與川普關係密切，曾在收購洽談期間到白宮向川普報告情況。川普在國會演講時自豪地宣布達成了這個「大刁」（Big Deal），並表示「沒有把巴拿馬給中國」。顯然，川普和美國方面並未將此交易視為普通商業行為，而是將其作為推行全球霸權的手段。

許多網友指出，巴拿馬運河是全球航運的咽喉要道，全球 6% 的海運貿易經此通行，中國商船貨運量佔比達 21%，是中國與拉丁美洲、加勒比海地區貿易的核心要道。一旦巴拿馬運河被 “美國化” 和 “政治化”，美國將其用於政治目的，中國的航運貿易必將受到影響。

此外，美國政府已計劃向中國相關船隻收取特別停靠費用，並將敦促盟友採取類似措施。若美國的計畫得逞，將對中國的造船、航運和外貿造成嚴重衝擊，也將直接影響香港作為國際航運和貿易中心的地位，威脅全球正常的航運和貿易秩序。