鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至5.97元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.59元上修至5.97元，其中最高估值7.59元，最低估值4.16元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.59(7.59)
|8.26
|8.92
|5.31
|最低值
|4.16(4.16)
|4.85
|5.05
|5.31
|平均值
|5.98(5.74)
|6.49
|6.78
|5.31
|中位數
|5.97(5.59)
|6.49
|6.52
|5.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|261.20億
|279.06億
|292.38億
|最低值
|226.61億
|220.09億
|213.78億
|平均值
|247.78億
|251.26億
|253.07億
|中位數
|255.53億
|254.62億
|253.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|營業收入
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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