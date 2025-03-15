鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為176.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-15 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.3元，其中最高估值7.01元，最低估值5.63元，預估目標價為176.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.01(7.13)
|8.21
|8
|8.09
|最低值
|5.63(5.63)
|6.24
|5.77
|7.65
|平均值
|6.29(6.29)
|7.15
|7.17
|7.87
|中位數
|6.3(6.16)
|7.12
|7.64
|7.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.70億
|9.69億
|10.30億
|9.14億
|最低值
|7.60億
|8.16億
|7.77億
|9.14億
|平均值
|8.22億
|9.29億
|9.25億
|9.14億
|中位數
|8.30億
|9.44億
|9.07億
|9.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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