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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為176.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-15 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.3元，其中最高估值7.01元，最低估值5.63元，預估目標價為176.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.01(7.13)8.2188.09
最低值5.63(5.63)6.245.777.65
平均值6.29(6.29)7.157.177.87
中位數6.3(6.16)7.127.647.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.70億9.69億10.30億9.14億
最低值7.60億8.16億7.77億9.14億
平均值8.22億9.29億9.25億9.14億
中位數8.30億9.44億9.07億9.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.034.603.633.635.04
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億7.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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