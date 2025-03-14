鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為19.15元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 06:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.12元，其中最高估值2.64元，最低估值1.48元，預估目標價為19.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.64(2.64)
|3.08
|3.51
|2.72
|最低值
|1.48(1.48)
|1.42
|1.1
|2.21
|平均值
|2.14(2.15)
|2.37
|2.4
|2.47
|中位數
|2.12(2.15)
|2.36
|2.41
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73.05億
|79.03億
|81.58億
|75.62億
|最低值
|61.34億
|61.85億
|57.75億
|71.52億
|平均值
|67.48億
|70.80億
|71.61億
|73.57億
|中位數
|67.50億
|72.67億
|71.74億
|73.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|52.02億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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