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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為19.15元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 06:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.12元，其中最高估值2.64元，最低估值1.48元，預估目標價為19.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.64(2.64)3.083.512.72
最低值1.48(1.48)1.421.12.21
平均值2.14(2.15)2.372.42.47
中位數2.12(2.15)2.362.412.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值73.05億79.03億81.58億75.62億
最低值61.34億61.85億57.75億71.52億
平均值67.48億70.80億71.61億73.57億
中位數67.50億72.67億71.74億73.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億52.02億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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