躲過川普關稅亂流 法人：新興市場債擁4大優勢 長期看好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-14 11:22

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受到川普政府關稅政策衝擊，不只美股持續震盪，投資人對新興市場經濟前景的擔憂也上升，法人認為，美國關稅政策雖令人擔憂，回顧川普 1.0，新興市場債券的走勢其實相對穩健，同時，在較高殖利率、通膨受控制、成長潛力佳以及違約率走低的 4 大優勢加持之下，新興市場債仍具備長期投資的潛力。

市場普遍擔憂新興市場可能因美國關稅政策而受到衝擊，尤其是川普對中國所發起的關稅大戰，但 M&G 新興市場債券基金經理人 Claudia Calich 則認為，雖然中國出口數據因中美貿易戰，受到大幅衝擊，但另一方面，如墨西哥、越南等其他新興市場國家，則因中國訂單轉移而受惠，這顯示並非所有新興市場都會受到衝擊，有的甚至可以從中受益，此外，儘管 2020 年的新冠疫情衝擊新興市場債表現，但總體來說，新興市場債的年化報酬率仍相當具吸引力。

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Claudia Calich 指出，回顧 2024 年，在債市大環境十分挑戰的情境下，強勢貨幣計價的新興市場債的表現相對出色。根據彭博的資料顯示，強勢貨幣計價的新興市場政府債以 6.5% 的年漲幅作收，此外，強勢貨幣計價的新興市場公司債表現更為出色，年漲幅達 7.6%。

展望 2025 年，Claudia Calich 認為新興市場債券仍然具備以下四大優勢：

一、較高殖利率：儘管在 2024 年利差有所收窄，在新興市場債券的殖利率仍然具吸引力。雖說利差處於歷史低水位，但相較於其他市場，仍然享有較高的殖利率。

二、通膨受控制：除了少數國家外，多數國家的通縮題材已經結束，而且新興市場央行的貨幣政策緊縮仍領先於其他已開發國家的央行。近期的新興市場固然面臨壓力，通膨大致平穩受控。

三、成長潛力佳：跟已開發國家相比，當前市場對新興市場經濟成長預測是樂觀的，提振了相關資產類別的吸引力。例如，根據 IMF(國際貨幣基金) 世界經濟展望報告，IMF 預測 2025 年中國經濟成長率將達到 4.6%，印度則是 6.5%。在已開發經濟體當中，IMF 預測 2025 年美國經濟成長率為 2.7%，歐元區僅 1.0%。

四、違約率走低：就新興市場而言，主權債和公司債發行機構的違約率料將維持在低水位，遠低於 2020 年以來的常見水準。摩根大通的研究顯示，截至 2024 年 12 月底，新興市場非投資級公司債的違約率為 3.5% (2023 年則高達 8.7%)，根據預估，今年底還有機會回落至 2.7%。