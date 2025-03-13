川普的「關稅混亂」刺激需求 法巴估金價將升至3100美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-13 13:40

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法國巴黎銀行資深商品策略師 David Wilson 在周三 (12 日) 發給客戶的報告中指出，該公司預計黃金價格將首次突破每盎司 3000 美元，並在未來幾個月內最終達到 3100 美元。

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Wilson 在報告中說：「川普政府發布了一系列關稅威脅，以及國際關係的重新調整，為宏觀經濟和地緣政治增添了新的不確定性，這為黃金提供了顯著的提振。」

法國巴黎銀行的策略師將其 2025 年的平均預測上調了 8%，預計金價將在 2025 年第二季度突破每盎司 3,00 美元，並指出關稅擔憂已「顯著」收緊了實物黃金市場。

周三，隨著美國對所有國家的鋼鋁進口關稅生效，黃金期貨上漲至每盎司 2940 美元以上。加拿大和歐盟已採取對等關稅作為回應。

Wilson 指出：「由於在關稅實施前將黃金運往美國的需求激增，央行購買量的增加以及實物支持的 ETF 黃金需求的加速，實物市場的緊張一直是今年迄今支撐金價的關鍵因素，我們預計這種情況將持續到 2025 年。」

然而，Wilson 預測，在 2025 年下半年，「黃金市場將消化或使川普驅動的貿易風險正常化」。這位策略師認為，如果貿易緊張局勢沒有持續升級，黃金價格將難以在下半年維持進一步的上漲動能。

今年以來，黃金期貨已上漲超過 10%，自 1 月以來多次創下歷史新高。華爾街將這些漲幅的大部分歸因於持續的央行購買和關稅不確定性，包括甚至可能對進口到美國的貴金屬徵收關稅。