政策面川流不息！柏瑞投資主管：避開亂流 特別股、非投等債具3大優勢

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-14 20:17

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柏瑞投信投資策略部副總經理鄭筑文表示，雖然通膨壓力可能影響經濟增長與貨幣政策走向，但加徵關稅不一定會對通膨產生衝擊，且溫和通膨期間的特別股表現仍佳，而非投資級債在過往經濟軟著陸且聯準會降息循環下，亦多有好表現。在當前殖利率波動頻繁的環境下，配置特別股、非投資級債將有助於強化投

組效益同時提高耐震力。



回顧 2018 到 2019 年的貿易戰，美國雖密集加徵關稅，但 PCE 或 CPI 年增率均未顯著上升，顯示加徵關稅對通膨的實質影響仍存有不確定性，且關稅政策仍可能因全球總經環境或其他變數而調整。此外，根據 Bloomberg 統計，自 2020 年 1 月新冠疫情以來到 2024 年底，當美國 CPI 超過 2% 且逐步下滑的這段期

間，特別股指數平均仍有 0.84% 的漲幅。

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柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫 (Vladimir Karlov) 表示，現階段美國實質利率已由負轉正，並來到金融危機以來新高，搭配聯準會的按兵不動，意味著目前正是增持存續期的好時機。面對利差較高的新常態，特別股相對於長天期美國國庫券 / 信用債之利差已經收窄，但仍具備高水準的殖利率，評價面正處於合理階段，加上與其它資產呈現低度相關性，長期來看，未來還有機會締造較高水準的風險調整後回報。



另方面，非投資級債亦顯現中長期投資契機。柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克 (John Yovanovic) 指出，非投資級債的發債企業財務基本面穩健，利息保障倍數高、槓桿倍數亦遠低於平均值，且陸續到期的債務規模都在可控範圍，預期未來一年的盈餘與營收成長展望佳。此外，非投資級債信用利差雖偏窄，但隨著信用品質的改善，利差仍有進一步收斂空間，且殖利率水準亦仍高於平均值。

根據 Bloomberg 統計，從 2004 年 4 月到 2024 年底這段期間，當全球非投資級債的殖利率在 7% 以上布局，往往有較佳的總報酬表現。此外，受惠於企業基本面紮實，根據外資券商 JPM 統計，2024 年底美國非投資級債違約率僅 1.47%，低於長期均值 3.4%，預估今年違約率為 1.25%，仍持穩於近年的偏低水準。

柏瑞投信表示，柏瑞全球策略非投資等級債券基金為台灣境內成立最久非投資級債基金，在投組配置上以已開發國家非投資等級債為配置重點，新興市場為輔，已開發國家對新興市場比重約 80:20，且側重個別債券選擇，由發行公司基本面尋求投資價值。