輝達還能稱霸多久？谷歌地表最強AI模型Gemma 3能單晶片運作 只需1個H100

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 08:48

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谷歌近日發布的 Gemma 3 模型引起廣泛關注，因為該模型無需大量部署 GPU 就能運行先進的 AI 應用，直接挑戰了輝達在 AI 硬體市場的主導地位。

谷歌 (GOOGL-US) 聲稱，Gemma 3 是「全球最強的單加速器模型」，經過針對輝達 GPU 和專用 AI 硬體的優化，能夠在單晶片（如輝達的 H100 或 Google 的 TPU）上高效運行。此模型的表現超過了 DeepSeek 的 R1（34 個 H100）和 Meta 的 Llama 3（16 個），突顯了 AI 推理階段的成本效益優勢。

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目前，輝達 (NVDA-US) 因其在 AI 訓練和推理方面的優勢，享有約 80% 的市場份額。然而，隨著像 Gemma 3 這樣的最佳化模型的出現，以及 GoogleTPU 等替代硬體平台的發展，這種壟斷局面可能逐漸被打破。 Gemma 3 的一大亮點在於其對硬體的兼容性和效率，允許開發者在多種運算環境中部署 AI 應用，甚至在低端硬體上也能保持良好效能，這意味著開發者和用戶無需高昂的 GPU 投資。

Google 為 Gemma 3 提供了完整的開發工具套件，包括與多種流行框架的整合能力，如 TensorFlow、JAX 和 PyTorch。同時，Google 也宣布與 Hugging Face 的合作，將 Gemma 3 模型更廣泛地分發給開發者社群。谷歌計劃在未來幾個月內發布更多 Gemma 3 模型變體，提供更多的參數規模和特定領域的優化版本，顯示出其積極構建一個開放、多元的 AI 生態系統的決心，這不僅支持學術研究，也促進商業應用的創新。