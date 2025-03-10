谷歌人才又出走！DeepMind核心成員自立門戶開發「超級智慧」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 14:00

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谷歌 (GOOGL-US) 大模型核心成員又出走創業。兩名前 DeepMind 頂級研究員宣布，成立一家名為 Reflection AI 的公司，旨在開發超級智慧。這家新公司甫成立，就獲得​​1.3 億美元融資，估值高達 5.55 億美元。

兩位創辦人皆大有來頭。Misha Laskin 曾是 DeepMind 強化學習和大型語言模型方向的領導者，Ioannis Antonoglou 則是 DeepMind 創始工程師，參與打造了 AlphaGo。

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其團隊成員也都是曾在 DeepMind、OpenAI 和其他前沿實驗室發揮主導作用的研究人員和工程師，參與打造了過去 10 年間一些最先進的人工智慧系統，例如 AlphaGo 和 Gemini 等。

Reflection AI 目標很明確，即發具備完全自主性的程式設計 AI 智能體，最終實現「超級智慧」。不同於於目前市面上的 AI 程式設計助手，Reflection AI 強調「自主性」，期望希望 AI 不僅是輔助工具，而是能像 Waymo 的自動駕駛一樣，獨立完成複雜任務。

據悉，Reflection AI 初期專注於自動化繁瑣的工程任務，例如資料庫遷移和程式碼重構。他們已在金融和科技等行業拓展客戶，這些行業普遍擁有大型開發團隊，對自動化需求迫切。

Reflection AI 一亮相，就獲得廣大的投資。除了 Lightspeed 和 Sequoia 領投，CRV 也參與多輪投資，其他投資者包括 Reid Hoffman (LinkedIn 聯合創始人), Alexandr Wang (Scale AI CEO), SV Angel 以及輝達的 NVentures。投資陣容強大，反映了資本市場對「自主編程」 和「超級智慧」概念的認可。

創辦人 Laskin 認為，結合強化學習和大型語言模型的最新進展，現在是打造實用「超級智慧」的最佳時機。投資人 Lightspeed 合夥人 Raviraj Jain 也表示，這並非要取代工程師，而是 讓工程師從重複勞動中解放出來，轉向更高階的架構設計工作，透過管理大量自主智能體提升效率。