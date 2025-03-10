谷歌人才又出走！DeepMind核心成員自立門戶開發「超級智慧」
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 14:00
谷歌 (GOOGL-US) 大模型核心成員又出走創業。兩名前 DeepMind 頂級研究員宣布，成立一家名為 Reflection AI 的公司，旨在開發超級智慧。這家新公司甫成立，就獲得1.3 億美元融資，估值高達 5.55 億美元。
兩位創辦人皆大有來頭。Misha Laskin 曾是 DeepMind 強化學習和大型語言模型方向的領導者，Ioannis Antonoglou 則是 DeepMind 創始工程師，參與打造了 AlphaGo。
其團隊成員也都是曾在 DeepMind、OpenAI 和其他前沿實驗室發揮主導作用的研究人員和工程師，參與打造了過去 10 年間一些最先進的人工智慧系統，例如 AlphaGo 和 Gemini 等。
Reflection AI 目標很明確，即發具備完全自主性的程式設計 AI 智能體，最終實現「超級智慧」。不同於於目前市面上的 AI 程式設計助手，Reflection AI 強調「自主性」，期望希望 AI 不僅是輔助工具，而是能像 Waymo 的自動駕駛一樣，獨立完成複雜任務。
據悉，Reflection AI 初期專注於自動化繁瑣的工程任務，例如資料庫遷移和程式碼重構。他們已在金融和科技等行業拓展客戶，這些行業普遍擁有大型開發團隊，對自動化需求迫切。
Reflection AI 一亮相，就獲得廣大的投資。除了 Lightspeed 和 Sequoia 領投，CRV 也參與多輪投資，其他投資者包括 Reid Hoffman (LinkedIn 聯合創始人), Alexandr Wang (Scale AI CEO), SV Angel 以及輝達的 NVentures。投資陣容強大，反映了資本市場對「自主編程」 和「超級智慧」概念的認可。
創辦人 Laskin 認為，結合強化學習和大型語言模型的最新進展，現在是打造實用「超級智慧」的最佳時機。投資人 Lightspeed 合夥人 Raviraj Jain 也表示，這並非要取代工程師，而是 讓工程師從重複勞動中解放出來，轉向更高階的架構設計工作，透過管理大量自主智能體提升效率。
Sequoia 合夥人 Stephanie Zhan 則更看好「自主智能」的長遠潛力， 認為這類系統最終將自動化許多目前由人類完成的任務， 帶來顛覆性變革。
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