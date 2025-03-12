谷歌再攻智慧眼鏡 砸1.5億美元收購動眼追蹤商dHawk 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-12 16:30

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谷歌 (GOOGL-US) 收購眼動追蹤新創公司 dHawk Microsystems 的交易進行最後談判，這是這家科技巨擘再度進軍智慧眼鏡的重要一步。

知情人士透露，谷歌計劃以 1.15 億美元收購 dHawk，其中包括未來支付的 1500 萬美元，這筆款項將取決於 AdHawk 能否實現業績目標。

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該協議預計將於本週完成，但由於協議尚未簽署，談判仍有可能在最後階段破裂。

知情人士補充稱，交易完成後，AdHawk 的員工將加入 Google 的 Android XR 團隊。Android XR 是 Google 專為 XR 裝置打造的作業系統。

AdHawk 成立於 2017 年，致力於開發晶片、硬體和軟體，以實現先進的眼動追蹤。這家新創公司的投資人包括三星電子、英特爾 (INTC-US)、惠普(HPQ-US) 和索尼 (SONY-US) 等公司的創投部門，Meta(META.US)在智慧眼鏡領域的合作夥伴、雷朋旗下的 EssilorLuxottica SA 也是該公司的投資人之一。

AdHawk 的主要賣點是它的低功耗組件，並且可以比競爭對手更快分析使用者的角膜和瞳孔。 2022 年，Meta(META-US) 曾考慮收購 AdHawk。

眼動追蹤技術已成為 AR 和 VR 頭戴裝置的重要組成部分。儘管谷歌是智慧眼鏡技術的先驅，在十多年前發布了一款名為「Glass」的智慧眼鏡，但這款產品並不熱銷，兩年前已停產。

谷歌一直在討論重返智慧眼鏡市場，理由是人工智慧的前景。除了與三星合作之外，谷歌還花了數年時間測試新的智慧眼鏡原型。 AdHawk 眼動追蹤技術的加入，尤其是其低功耗組件，可能有助於谷歌將其智慧眼鏡推向市場。